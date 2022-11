Denis presenečen nad podporo gledalcev in poln načrtov za prihodnost

Denis Kunštek ima na sodelovanje v Kmetiji več lepih spominov kot slabih. Z večino tekmovalcev je ohranil dober odnos, presenečen je tudi nad veliko podporo gledalcev. Za prihodnost pa si je zastavil številne cilje v zvezi s kuhanjem, glasbo in fotografijo.

Tvoja pot v šovu se je končala v tednu, v katerem si se javil in tudi bil izbran za drugega grešnega kozla. Po dvoboju z Majo si dobil imuniteto in lahko bi mirno počakal do konca tedna, a tega nisi storil. Zakaj?

Zaupal sem napačnim osebam, ko sem hotel to popraviti, me je bilo strah priznati resnico in sem se zameril vsem. Igra me je začela spreminjati v osebo, ki nisem jaz, zato sem raje odstopil, kot da se spremenim v nekaj, kar nočem biti.

icon-expand Prvi dan na posestvu. FOTO: POP TV

Informacije o tem, da sediš na več stolih hkrati, so hitro zaokrožile po posestvu. Na koncu si za svoje poteze krivil Majo. Kako danes gledaš na ta zaplet in ali bi ravnal drugače, če bi imel to možnost? Ne bi zaupal določenim osebam, z drugimi bi bil pa 100-odstotno iskren. Aha, pa namig za kamenček bi zažgal ob prvi priložnosti. Tvoja izločitev ni bila posledica prestopa hišnega praga, težava je bila v tem, ker si si želel oditi domov. Si obžaloval, da si odšel brez boja? Po eni strani ja, ker ne vem, kakšen bi bil razplet v nadaljevanju, po drugi strani sem pa vesel, da sem lahko videl svoje najbližje.

Zagotovo pa si nanizal tudi veliko lepih spominov. Kateri ti še danes najbolj pogrejejo srce? Ja, res je bilo veliko lepih spominov, iskreno več kot slabih. Najbolj sem vesel, da sem z večino sotekmovalcev ohranil dober odnos in da se večkrat slišimo in vidimo.

icon-expand Aljaža neizmerno spoštuje. FOTO: POP TV

Kakšna je bila zate vrnitev med najdražje in v realno življenje? Na začetku malo težko, ko sem se pa spet navadil na normalno življenje, sem bil pa vesel, da sem nazaj. Povedal si, da nisi prišel po denarno nagrado, temveč po prepoznavnost. Kakšnih odzivov pa si deležen? Nekaj je bilo negativnih, a na te se ne oziram, zelo zelo veliko je bilo pa pozitivnih. Kot prodajalec v trgovini imam dnevno stik z zelo veliko ljudmi in tu prihaja najbolj do izraza vsa ta podpora. Res ne morem verjeti, da me toliko ljudi podpira in da je bilo toliko ljudi razočaranih, da sem odstopil od tekmovanja. Tvoj cilj, da bi na posestvu praznoval rojstni dan, ni bil izpolnjen. S kom in kako dolgo ste ga feštali' doma? Rojstni dan sem preživel mirno z družino, praznoval sem tudi z najboljšim prijateljem in pa tovariši gasilci.

Kakšni so tvoji načrti in želje za prihodnost? Zdaj, ko sem nazaj doma, se ob službi spet posvečam kuhinji, kombinaciji okusov in ustvarjanju novih jedi. Začel sem snemati kuharsko oddajo, ki bo predvajana na YouTube-u, nadaljujem s pisanjem kuharske knjige, posvečam se glasbi in pišem besedila ter delam za svojo produkcijo. Želje za prihodnost so, da dokončam knjigo, mogoče bi se izkusil v MasterChefu, da mi oddaja uspe, da se začnem spet redno ukvarjati z glasbo, da se vrnem na odre in pa da začnem delati kot profesionalni fotograf. Skrita želja je pa še vedno, da odprem svojo restavracijo z jedmi iz celega sveta po mojih receptih.

icon-expand Denis je poln načrtov. FOTO: POP TV