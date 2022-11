Denis si je priboril imuniteto, Maja je prva dvobojevalka

Tom je ugotavljal, da so se tekmovalci preveč ležerno lotili tedenske naloge. Upal je, da jih bo uspel motivirati. Aljaž se je pritoževal, da je delo narejeno površno, Tom pa je bil po njegovem mnenju kriv za vse skupaj.

Ivan je dodal, da glava družine ni upošteval napotkov ostalih članov. Tudi kasneje je prihajalo do raznoraznih trenj, nerganje Aljaža in Ivana je imel dovolj tudi Jan .

Denis porazi Majo, ki bo morala v areno

Maja in Denis sta v hlevu imela težave s komunikacijo. Maja je zaključila, da je čas, da se njune poti razidejo. Grešna kozla sta se ta dan pomerila v dvoboju, in sicer sta morala sestaviti sestavljanko iz 16 kosov. Denis je bil hitrejši, s čimer si je priboril imuniteto. Preseliti se je moral v šotor v gozdu, kjer mora počakati do arene. Maja je postala prva dvobojevalka. Noč mora preživeti v hlevu, naslednjo noč pa v kajži, skupaj z drugo dvobojevalko oziroma dvobojevalcem.

Kaj skriva gozd?

Denis se je spomnil Natalijinih besed, da je njegovo bivanje v gozdu lahko blagoslov. Tuhtal je, da se tam nekaj skriva. Maja se je spomnila na namig v Kmečkem listu, češ da gozd ves čas nekaj namiguje. Odpravila sta se do šotora, da bi ga pregledala skupaj z okolico, a je njune načrte pokvaril dež.