Denis v solzah spregovoril o zadnjih dneh pokojne mame

Ko je Anna preko kavnih usedlin pogledala v Denisovo življenje, je hitro videla, da še ni prebolel dekleta iz svoje preteklosti. "Ne spustiš je," je dejala in Denis ji je pritrdil, da gre za njegovo nekdanje dekle, s katerim sta bila skupaj, ko je prvič odšel na Kmetijo, a ga je ta izpostavljenost stala zveze. "Izgubil sem jo, a je bila vedno v mojih mislih. Še vedno je," je dejal. Misli na preteklost pa so v njem zbudile globlja čustva žalosti.

"Na koncu je družina tista, ki ti pomeni vse. Ni vse v žuranju in tekanju naokrog – na koncu nimaš nič. Nimaš družine, nimaš nikogar, da bi se zatekel k njemu. To pomeni največ, da imaš svoje otroke, se z njimi igraš, jih vzgajaš, učiš … mene je mama vsega naučila," so ga misli pripeljale do pokojne mame. Ko je spregovoril o njej in težki življenjski usodi, ki jo je zadela, so pa premagale solze. "Vedno me je 'terala', da sem delal, čistil … ko sem doma ostal sam, sem vse delal sam. Fino je, da otroka to vse naučiš. Ni pa fino, da se v življenju lahko tako hitro nekaj zgodi. Da ostaneš brez mame," je dejal.

Povedal je, da je najtežji trenutek njegovega življenja bil, ko so ga vprašali, kje želi, da mama umre, doma ali v domu. "Povejo ti, da ji preostaneta dva meseca, in moraš skrbeti zanjo in gledati, ko se na koncu ne more več niti pogovarjati. Potem je prišel trenutek, ko je ni bilo več. Še vedno misliš, da bi bilo lepo, če bi še bila. Čeprav je trpela. To je bil zame najhujši trenutek," je povedal.

Solze pa so premagale tudi novo glavo družine – Franka. Tudi on je spregovoril o svoji družini. "Ne bi si mogel predstavljati lepšega otroštva. Pet otrok nas je, a starša nikoli nista delala razlik. Oče in mama sta od nekdaj moja vzornika. Najraje ju imam na svetu. Čeprav sta si starša mogoče zamislila, da bi šel v kakšno drugo smer, se vsak dan posebej trudim, da bi jima dokazal, da bi bila ponosna name, samo včasih nimam pravega načina in upam, da bosta to razumela. Kljub vsemu si lepše podpore ne bi mogel želeti, zato dajem tukaj vse od sebe, da bosta videla, da mi to veliko pomeni."

'Nada je poredna'

Franko je za hlapca izbral Miho, za deklo pa Zdenko. Nada jim je podelila nove naloge in povedala, da na posestvo kot gostje prihajajo tri gospe, ki se vse ukvarjajo s turizmom na kmetiji, zato jih bodo lahko marsičesa naučile. Prav tako pa je spet pokazala svojo razigrano plat: povedala jim je, da je razočarana, da je fantje niso pričakali zgoraj in spodaj brez. Franko je v smehu dejal, da se je Nada precej spremenila in je vse bolj poredna.