Denis zasači Saro in Reneja: Kaj se pa tu dogaja?!

Denisa Šajherja Kovačiča je zmotil prizor na pomolu, kjer sta se prav o njem pomenkovala njegova simpatija Sara Rutar in Rene Šantić. Šalil se je, da bo napadel tekmeca, a kot je ugotavljal Rene, je v vsaki šali nekaj resnice.

Sara Rutar in Rene Šantić sta se sončila na pomolu in se pogovarjala o Denisu Šajherju Kovačiču. Tekmovalka je opazila, da je povsem na tleh, in je še sreča, da ni postal drugi dvobojevalec. Reneju je še zaupala, da bi Denis predal dvoboj, če bi se moral boriti proti njej, saj je zaljubljen vanjo, a sama tega ne bi bila pripravljena storiti: "Vem, kaj hočem, in hočem priti do konca." Rene: "Zdi se mi, da je Denis čisto zaljubljen, in je zaradi Sare izgubil glavo, razsodnost, da sploh ne ve, kaj govori včasih."

Rene: Kaj pa delava? Leživa, pa se sončiva, to je to. FOTO: POP TV

Sara se je obregnila tudi ob Denisovovo domnevno vzkipljivost, nato pa dodala, da bi bil verjetno ljubosumen nanju, če bi ju videl skupaj. Sara: "Nima pravice." Rene: "Kaj pa delava? Leživa, pa se sončiva, to je to. In debatirava o njem. To bi mu pasalo."

Denis: Kaj se pa tu dogaja?! Rene, suha južina. FOTO: POP TV

V tistem trenutku je do njiju pristopil Denis in zdelo se je, kot da hoče napasti Reneja. Denis: "Kaj se pa tu dogaja?! Rene, suha južina." Takoj zatem je dodal, da se samo šali, toda Reneju se je zdelo, da ga je njegovo druženje s Saro v resnici zmotilo. Denis: "Najraje bi Reneja po bradi usekal, da pride malo k sebi ... Očitno me je Sara kar na hitro pozabila, nekaj z Renejem menjava. Jaz bi moral biti tam, ampak pridem hitro nazaj, da ji pokažem, da se tako ne more iti."

