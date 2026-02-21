Naslovnica
Kmetija
Kmetija

Dino lepi prihodnosti naproti: V vsakem primeru me čaka odlična pot

Velenje, 21. 02. 2026 13.02 pred 3 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Dino Kurtović je v areni slavil svojevrstno zmago. Kljub porazu proti Žigu Florjanu Sedevčiču je dokazal, da je konkurenčen. Po vrnitvi v realno življenje se je osredotočil na študij modnega oblikovanja, v prihodnost pa zre z nalezljivim optimizmom.

Svojo pot v Kmetiji si zaključil v tretjem tednu, ko te je v areni porazil Žiga Florjan Sedevčič. Bil si močen nasprotnik, saj sta bila precej izenačena. Ali ti je do zmage manjkala bolj utrjena koža na rokah ali kaj drugega?

Mislim, da je odločala malenkost. Zadel sem hlod na grči, kar mi je otežilo ritem. V tako tesnem dvoboju je to lahko razlika med zmago in porazom. Ampak to je arena, včasih imaš srečo, včasih ne. Jaz sem pokazal, da sem konkurenčen.

Več tekmovalcem je bilo ob tvojem odhodu hudo. Dejan Guzej je povedal, da te bo pogrešal, ker si 'fejst' in zanimiv človek, sploh pa tvoje prigode. S čim si ga tako navdušil?

Z Dejanom sva se ujela takoj, ker sva imela podobna mnenja o določenih ljudeh in situacijah, ampak še bolj kot to sva imela podoben tip humorja. Jaz sem metal ven naključne informacije o čisto nepovezanih temah, on pa me je gledal, kot da ne ve, ali sem genij ali malo čuden. Mislim, da ga je ravno ta nepredvidljivost navdušila.

Ob slovesu si bil deležen toplih objemov, sam si četverici tekmovalcev podaril figurice. Kakšne figurice so to bile?

Kot so mnogi opazili, sem bil na posestvu ves čas v obutvi, na kateri si lahko menjaš figurice. To mi je bilo zabavno že od začetka. Ko sem odhajal, sem četverici, ki je imela enako obutev, podaril po par figuric za spomin. Zdelo se mi je lepo, da jim pustim nekaj malega, kar nas bo spominjalo na skupno izkušnjo.

Objem ti je namenil tudi Franc Vozel, s katerim sta imela poseben odnos. Večino časa te je priganjal k delu, v nekem trenutku pa si ga celo presenetil, in sicer z gradnjo kokošnjaka. Kasneje se je izkazalo, da si zanj prepočasen. V kateri prestavi moraš potemtakem delati ob Francu?

Mislim, da jaz in Franci nikoli ne bova pozabila tistega kokošnjaka. To je bila najina mala zgodba. Franc ima svoj tempo, zelo je direkten in hiter, jaz pa sem tip človeka, ki rad najprej razmisli in si postavi jasen plan. Pri delu se mi zdi pomembno, da si vzameš minuto za strategijo, ker drugače lahko hitro delaš stvari dvakrat. In mislim, da se je to kdaj tudi zgodilo. Ampak ravno ta razlika je naredila dinamiko zanimivo. Ob Francu moraš biti pripravljen, ker nikoli ne veš, v katero smer bo šla energija. Najboljša taktika je bila preprosta – biti prisoten, poslušati in zraven delati. Tako sva se na koncu najbolje ujela.

Dino skupaj s Pio in Markom prvi dan na posestvu.
Dino skupaj s Pio in Markom prvi dan na posestvu.
FOTO: POP TV

V tekmovanju si spoznal, da si močnejši, kot si si mislil, in da znaš marsikaj, da pa marsičesa nisi pokazal. Kaj si imel v mislih?

Žal mi je, da tisti teden nismo naredili ogromne kadi pri hlevu, ampak dela je bilo preveč. Z Dejanom in Gregorjem smo hoteli urediti lepo ognjišče za večerno druženje z družino, da bi popestrili večere. Mislim, da so me vsi preveč podcenjevali, a so na dvoboju hitro ugotovili, da sem kar velika konkurenca. Nisem pokazal vseh svojih spretnosti, kot so oblikovanje in digitalne veščine, ker sem bil v situaciji, kjer so se vsi spravili name, češ da nič ne delam, sabotiram naloge in podobno. Če se to ne bi zgodilo, mislim, da bi ostal precej dlje. Še vedno mi je žal, da nismo imeli tedenskih nalog za izdelavo nečesa drobnega ali šivanja in da Urški nisem naredil še ene torbice. To ji pa moram.

Na posestvu si preživel tri tedne. Kakšna je bila vrnitev v realno življenje?

Iskreno, ni bilo velike spremembe, saj spet ni bilo toliko časa. Največji izziv so mi bile žuljave roke, pa seveda oblačila, ki so se en teden marinirala v hlevu ... Fuj! Malo sem se moral spomniti, kakšno je življenje zunaj posestva, in znova vzpostaviti svoj ritem, ampak taka izkušnja ti res da novo perspektivo na vsakdanje stvari.

Dinovi krvavi žulji
Dinovi krvavi žulji
FOTO: POP TV

Med sekanjem hloda si pridelal krvave žulje. Kako dolgo si si lizal rane?

Prvih par dni je bilo res hudo, z rokavicami nisem mogel niti telefona držati. Ampak me to ni ustavilo. Po dveh do treh tednih so bile rane skoraj pozdravljene, ostale so le vidne sledi, a to dokazuje, da me malenkosti ne ustavijo.

Ogledal si si lahko kar nekaj oddaj letošnje Kmetije. Ali te je kaj presenetilo?

Zelo mi je zanimivo opazovati mnenja sotekmovalcev, predvsem v izjavah, in videti, kaj vse se je dogajalo, ko sem bil jaz na enem koncu, oni pa na drugem. Zaenkrat mi je res zelo zanimivo spremljati celotno dinamiko.

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? Morda oblikovanje kolekcije oblačil za 'šmeksa' Igorja Mikiča?

Trenutno sem fokusiran na študij, diploma je pred vrati, mogoče bom imel kakšnega specialnega gosta na modni pisti. V vsakem primeru me čaka odlična pot. Nikoli pa ne veš, mogoče bo naslednja kolekcija nekaj popolnoma drugačnega, recimo izdelovanje stvari iz lesa.

Dino Kurtović
Dino Kurtović
FOTO: POP TV

Kmetija se nadaljuje brez tebe. Za katerega tekmovalca boš navijal in ali bi lahko komu napovedal zmago?

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Najraje bi videl, da nagrado prenesejo v naslednjo sezono, kot nekakšen loto. Ampak če jo že morajo nekomu dati, bom navijal za Gregorja, Alenko, Aleksandro in Dejana. To so tekmovalci, ki sem jih res občudoval in za katere mislim, da imajo tako energijo kot karakter, da si to zaslužijo.

Prihodnji teden bo Kmetija na sporedu od torka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Kmetija
kmetija 2026 dino kurtović

Žiga je ubral težjo pot in postal zmagovalec tretje arene

