'Divja je premila beseda': prihaja najbolj nepredvidljiva Kmetija doslej

Kmetija bo bogatejša za nove objekte, ki bodo poskrbeli za dodatno mero misterija in nepričakovane preobrate. Na posestvu bodo imele pomembno vlogo tudi živali – videli bomo celo prvo skotitev na Kmetiji ! Zgodilo pa se bo še nekaj, česar v zgodovini oddaje še nismo videli: prvič bo nekdo opravil nosečniški test – in ta bo pozitiven.

"Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda," pravi voditeljica Natalija Bratkovič, ki tudi sama ni mogla verjeti svojim očem in ušesom, čeprav jo je težko presenetiti.

"Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi štirinožni prijatelji, ki tam še nikoli prej niso živeli. Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili," še dodaja Natalija.

Kaj vse čaka tekmovalce in kakšno bo dogajanje v novi sezoni, preverite v spodnjem videu. Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!