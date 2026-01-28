Naslovnica
Kmetija

'Divja je premila beseda': prihaja najbolj nepredvidljiva Kmetija doslej

Ljubljana, 28. 01. 2026 07.59 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Nosečnost na Kmetiji

Nova sezona Kmetije je tik pred vrati in obljublja več presenečenj kot kadarkoli prej. Dvanajsta sezona priljubljenega resničnostnega šova na POP TV bo gledalce popeljala v povsem novo izkušnjo, kjer velja le eno pravilo: pričakujte nepričakovano. Kaj nas čaka? Poglejte napovednik!

Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

Kmetija bo bogatejša za nove objekte, ki bodo poskrbeli za dodatno mero misterija in nepričakovane preobrate. Na posestvu bodo imele pomembno vlogo tudi živali – videli bomo celo prvo skotitev na Kmetiji! Zgodilo pa se bo še nekaj, česar v zgodovini oddaje še nismo videli: prvič bo nekdo opravil nosečniški test – in ta bo pozitiven.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Vsakič povem, da bo sezona drugačna kot prejšnje, ampak za to sezono lahko brez slabe vesti trdim, da takšne še niste doživeli. Divja je premila beseda," pravi voditeljica Natalija Bratkovič, ki tudi sama ni mogla verjeti svojim očem in ušesom, čeprav jo je težko presenetiti.

"Nabor živali, za katere bodo morali skrbeti tekmovalci, se širi, tako da bodo na posestvu tudi štirinožni prijatelji, ki tam še nikoli prej niso živeli. Arene bodo ponudile popolnoma drugačne boje za obstanek kot v preteklih sezonah – ne bodo več v stilu poligonov, ampak bodo, tudi na željo gledalcev, bolj povezane s kmečkimi opravili," še dodaja Natalija.

Kaj vse čaka tekmovalce in kakšno bo dogajanje v novi sezoni, preverite v spodnjem videu. Ne zamudite – Kmetija prihaja na POP TV v ponedeljek, 2. februarja, ob 20.00!

Na Kmetijo vstopajo še La Toya, Carmen in Igor!

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

čevapgpt
28. 01. 2026 08.36
vsi ki to gledajo so zreli za pregled na psihijatriji, tisti, ki pa ustvarjajo to bolanijo pa so za zaprti oddelek psihijatrije.
bibaleze
