Divje taktiziranje, tekmovalka se je pripravljena žrtvovati za dvojčka

Borut Gregorič je za novega glavo družine imenoval Denisa Šajherja Kovačiča. Hlapca sta postala Jan in Tilen Klobaa, ki sta se še isti dan namenila situacijo obrniti sebi v prid.

Denis ponovno glava družine Borut Gregorič je v svojem poslovilnem pismu za novega glavo družine imenoval Denisa Šajherja Kovačiča, ki pa ni takoj imenoval hlapca in dekle. Pred tem je na posestvo prišla gospodarica Nada, ki je po začetnem navdušenju začela opažati napake. Most še vedno ni bil dokončan, lesa še niso zložili, živali niso imele hrane in vode. Vse skupaj jo je strašno jezilo.

Jan vneto taktizira Med obiskom gospodarice so se dvojčka, Tom, Luka in Tanja posvečali taktiziranju. Luka je šel glede načrtov v tem tednu poizvedovat še k Danijelu, ki je sicer sodeloval v pogovoru, a si je mislil svoje.

Teden zaljubljencev Gospodarica Nada je družini predala tedensko nalogo. Pripraviti so se morali na obisk večje skupine upokojencev, za katere bodo morali dobro poskrbeti. Narediti morajo kupolo za dva, gugalnico za dva, mostiček zaljubljencev in skulpturo. Ker gre ljubezen skozi želodec, morajo poskrbeti tudi za prigrizke. Nada je poudarila, da je pred njimi najbolj pomemben teden, in da brez dela ni jela.

Dekla Božidara, dvojčka hlapca Denis je za deklo določil Božidaro, za hlapca pa Jana in Tilna, ki sta se jezila in napovedala, da bo naslednji teden morda na tapeti on. Danijel je napovedal, da se dvojčka ta teden ne bosta mogla rešiti, toda Jan je poskušal situacijo obrniti sebi in Tilnu v prid. Božidara je povedala Janu, da se je pripravljena žrtvovati zanju, saj ima tudi sama dvojčka in do sotekmovalcev čuti veliko naklonjenost.

Marjana razkrije Božidaro Marjana se je čudila nad izjavo Božidare, ki naj bi bila pripravljena iti v dvoboj. Kasneje ji je dekla res napisala na listek, da še ni pripravljena iti domov, želela je samo pomiriti dvojčka, ki sta bila zmedena in v skrbeh. Vprašanje je torej, ali Božidara zavaja dvojčka ali Marjano.

Kozel pride s pismom Kozel je na posestvo prinesel pismo. Člani družine so izvedeli, da je prišel zaradi koze Žuže, ki pa ni bila videti preveč navdušena nad kozjim Romeom.

