'Dolgo sem požirala Anetine izpade, potem pa je počilo!'

Deveti teden je morala najbolj priljubljen resničnostni šov letošnje jeseni zapustiti 62-letna upokojena kuharica Zdenka Urbanc. Ob odhodu domov nam je zaupala svojo resnico o šovu in sotekmovalcih.

Izpadla tekmovalka Kmetije, Zdenka Urbanc, bo kmalu postala prababica, česar se zelo veseli. FOTO: POP TV

Zdenka Urbanc, 62-letna upokojenka iz Velenja, ki je kmalu pred odhodom v šov Kmetija postala vdova, se je prišla v šov razvedriti. Poleg razvedrila pa je Zdenka dobila še mnogo več, na trenutke tudi slabih stvari. O Aneti pravi, da ne bo več izgubljala besed, ampak se bo raje spominjala lepih trenutkov in že komaj čaka, da bo v kmalu postala prababica.



Kako ste se v resnici imeli na Kmetiji?

Na Kmetiji je bilo dobro in slabo... vendar povzetek je bil prej boljši kot slabši.



Kako bi komentirali dvoboj, ki ste ga zapustili kot poraženka?

Dvoboj je bil zabaven. Priznam pa, da sem bila že pred dvobojem z mislimi že doma.



Kaj je bilo na Kmetiji najtežje?

Na Kmetiji so bilo najtežji številni prepiri z Aneto.



Kako bi komentirali sotekmovalce?

Vsi tekmovalci so mi bili izvrstni, razen Anete in Sabine.

Zdenka je imela dovolj Anete in je hotela domov. FOTO: POP TV



Kdo vam je bil najljubši in kdo najmanj? Zakaj?

Najljubša sta mi bila Denis in Franko, ker sta delavna in spoštljiva. Najmanj pa seveda Aneta, zaradi njenih laži in zdrah. Aneta je tudi največja igralka šova.



Aneta vam je rekla marsikatero zlobno besedo, a smo videli, da se tudi vi na trenutke niste držali nazaj. Tudi Sabina je rekla, da bi jih morali "vzgajati", ne pa se spuščati na njihov nivo. Kako komentirate to?

Seveda sem dolgo požirala Anetine izpade in žaljivke, a potem ti enostavno enkrat prekipi. Glede Sabine bom pa rekla samo to, da je bila pri vsaki zadevi tiho. Zdaj ko gledam oddaje pa vidim njeno zahrbtnost in žaljenje pri vsaki njeni izjavi.

62-letna upokojenka pravi, da navija za Denisa. FOTO: POP TV