Doma ima dekle, v tekmovanju pa osvaja kar dve

Velenje, 11. 02. 2026 09.34 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

29-letni Jan Zore iz Ljubljane je pravi Casanova letošnje sezone Kmetije, pa čeprav ga doma čaka dekle. V drugem tednu tekmovanja se je razkrilo, da se je stiskal z Emo Dragišić, kamere pa so ga ujele tudi med osvajanjem Nuše Šebjanič.

Potem ko si je Jan Zore v dvoboju z Urško Gros priboril imuniteto, so člani družine dražili Emo Dragišić. Carmen Osovnikar: "Tvoj srček je zmagal." Ema se je branila, češ da Jan ni njen srček. Ema: "Mislim, da se Janu dopadem, ampak saj pravim, tu je v ozadju taktika in mislim, da oba drživa neko varno razdaljo." Jan: "Ema je definitivno bolj zagreta zame kot jaz zanjo. Jaz imam zunaj punco."

Kamere pa so ga ujele tudi med pogovorom z Nušo Šebjanič. Nuša: "Če ti bo oprostila, vsa čast." Jan: "Tako kot tebi Nejc." Nuša: "Ne delam nič takega. Niti ne zaspim s tabo, niti nič, a veš." Jan samozavestno: "... še. A se bova ljubčkala?" Nuša: "Jaz vem, da sem Janu zelo všeč in če hočem njegov glas, moram igrati njegove karte." Ali je vse res le taktična igra ali se iz katere smeri že dodobra iskri?

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Dogajanje na Kmetiji presega vse meje.
kmetija 2026 jan zore ema dragišić nuša šebjanič

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Žmavc
11. 02. 2026 11.04
Pravilno! Kuj železo dokler je vroče!
Odgovori
0 0
Zemljančan
11. 02. 2026 10.55
zelo dober vzor so te showi. Potem so pa članki kako je Gen Z izgubjena generacija in, da nimajo vrednot in potem so pogovorne oddaje in ne vem kok enga dela v to, a SAMI mediji ste v PRVI vrsti zadolženi kaj servirate za normalno! Veliko odgovornost nosite kako se druzba oblikuje, ne vem če se to sploh zavedate uredniki.
Odgovori
0 0
Kriss slo
11. 02. 2026 10.27
in kaj je tuki cudnega..cim vec jih je treba kresnt
Odgovori
+0
2 2
SpamEx
11. 02. 2026 10.20
še več jih bo mel s takim delovanjem ker glavni ženski tok je 🐑🐑🐑🐑
Odgovori
+1
2 1
Greznica
11. 02. 2026 10.17
to so sodobni tiči, nič novega ... sam pomakal bi resnosti pa nobene
Odgovori
+4
4 0
Potouceni kramoh
11. 02. 2026 10.14
Ne gledam več Kmetije.Ker to ni kmetija ampak zatohla štala brezdelnežev in egocentrikov.
Odgovori
+7
7 0
rogla
11. 02. 2026 10.09
Če ima doma res dekle, je pokvarjenec, da mu ni para. Sicer so pa nastopajoče punce ...
Odgovori
+3
4 1
Peni Stojanović
11. 02. 2026 10.06
kaj je tle novga ???
Odgovori
+0
1 1
Amor Fati
11. 02. 2026 10.02
Pišete kot da se odvija, pišete kot da se dogaja, pišete, kot, da so na Kmetiji v tem trenutku? Kdaj ste to sploh snemali? Naravnost smešno mi je, da skušate gledalce prepričati, kot da se te drame odvijajo zdaj, ko so se pa dejansko pred enim letom ali dvemi leti.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
