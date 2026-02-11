Doma ima dekle, v tekmovanju pa osvaja kar dve

Potem ko si je Jan Zore v dvoboju z Urško Gros priboril imuniteto, so člani družine dražili Emo Dragišić . Carmen Osovnikar : " Tvoj srček je zmagal. " Ema se je branila, češ da Jan ni njen srček. Ema: " Mislim, da se Janu dopadem, ampak saj pravim, tu je v ozadju taktika in mislim, da oba drživa neko varno razdaljo. " Jan: " Ema je definitivno bolj zagreta zame kot jaz zanjo. Jaz imam zunaj punco. "

Kamere pa so ga ujele tudi med pogovorom z Nušo Šebjanič. Nuša: "Če ti bo oprostila, vsa čast." Jan: "Tako kot tebi Nejc." Nuša: "Ne delam nič takega. Niti ne zaspim s tabo, niti nič, a veš." Jan samozavestno: "... še. A se bova ljubčkala?" Nuša: "Jaz vem, da sem Janu zelo všeč in če hočem njegov glas, moram igrati njegove karte." Ali je vse res le taktična igra ali se iz katere smeri že dodobra iskri?

