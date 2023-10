Domen je moral priznati premoč mlademu Timu

Po odhodu Kristijana Kozoleta je družina Nuše Maloprav za drugega dvobojevalca izbrala Tima Novaka. Ker so bili prav oni poraženci tedenske naloge, sta morala z Domnom Ofakom v areno. Po dvoboju v moči se je poslovil slednji.

Namesto Kristijana mora v kajžo Tim Po odhodu Kristijana Kozoleta je družino v hiši s svojim obiskom presenetila Natalija Bratkovič. Povedala je, da bo imela odločitev tekmovalca posledice za vse. Natalija: "Izbrali boste novega drugega dvobojevalca." In izbirali so lahko samo med dvema moškima. Za Tima Novaka so glasovali Alen Ploj, Maja Pavlovič, Tamara Talundžić in Suzana Bajrić. Alen je dobil glas Nuše Maloprav, Tima in Domna Ofaka. Tim je tako postal drugi dvobojevalec in se je moral skupaj z Domnom preseliti v kajžo. Tamara ni razumela, zakaj ni mogel Kristijan potrpeti vsaj še dva dni in dvoboja predati: "A smo si zaslužili to, Kristijan?"

Žan ukrade zastavo sosedov V kajži sta morala prespati tudi Franc Rajšp in Marcel Verbič, odločitev, kateri par dvobojevalcev mora v areno, pa je bil v rokah gospodarice Nade. Še pred njenim prihodom je Mateja Šereg Žana Simoniča poslala ukrast zastavo svojih sosedov, da bi jo lahko zamenjali za svojo, ki jo je Marcel Verbič pozabil v hiši. To je tudi storil, potem ko je Suzana Bajrić odklonila pomoč pri tem podvigu, saj ni želela ogroziti sebe v novi družini.

Zmaga Matejine družine, odločali so centimetri Gospodarica Nada si je oba kamina dobro ogledala in ju izmerila. Ogledala si je tudi testenine, s katerimi je bila zadovoljna. Na koncu se je odločila, da je zmagovalna družina rumena, torej družina Mateje Šereg. Pojasnila je, da si Nušina ni dobro ogledala mer na načrtu in kamin ni bil dovolj visok. V areno sta zato morala Domen Ofak in Tim Novak.

Po dvoboju v moči se poslovi Domen Tim se je kot drugi dvobojevalec odločil za dvoboj v moči. Z Domnom sta se pomerila v igri Pazi koruza. Nad vsakim dvobojevalcem je bila škatla, polna koruze, njuna naloga je bila, da držita dno škatle in preprečita, da se koruza raztrese. Domen Ofak je na koncu moral priznati premoč Timu Novaku. Povedal je, da so mu misli uhajale domov in da bi bil ob vrnitvi na posestvo verjetno spet na tapeti.

Žan si pribori klobuk glave družine V nadaljevanju sta se za klobuk glave družine borila Mateja Šereg in Žan Simonič. Pomerila sta se v igri izkoplji odgovor. Navodila so bila kratka in jedrnata: "V škatli X bosta našla vse, kar potrebujeta." Našla pa sta meter, lopatko in prvo vprašanje, katerega pravilen odgovor je bil številka, ki je hkrati pomenila razdaljo do mesta, kjer je je zakopano naslednje vprašanje. Žan je prvi našel naslednje vprašanje, kmalu za njim tudi Mateja. Žan je tudi na naslednje vprašanje poznal odgovor, zato se je dokopal do novega vprašanja in nato še do kocke, s čimer je lahko nadaljeval s kvizom, a mu sprva ni šlo. Imel je srečo, ker je Mateja ves čas kopala, tako da mu je le uspelo nabrati tri pravilne odgovore. S tem je postal novi glava družine.