Domen Ofak: Resnica je v tej igri iluzija

Domen Ofak razkriva, kaj se je dogajalo v zakulisju Kmetije in kaj ga je med ogledom oddaj najbolj presenetilo. Po zanimivi vrnitvi v realno življenje napoveduje, da se bo v prihodnosti kadilo iz njegovih loncev.

Zdelo se je, da je bil na posestvu najtrši oreh zate, kako se ujeti in razumeti z dekleti, predvsem s Klaro Vodopivec. Kdaj in zakaj se je pravzaprav začelo zapletati med vama? Ja, sicer v realnem življenju nimam teh problemov (smeh), res pa je, da so okoliščine tu na kmetiji drugačne. Jah, kaj naj rečem o Klari? Najprej sem pomislil na zavezništvo z njo, saj sem takoj opazil, da igra in razume igro od prvega dneva! Ampak ker je le-to zavrnila, sem se lotil sistema: če nisi z mano, si proti meni ... V šotoru pa sva bila primorana bivati skupaj in menim, da nama je tam šlo precej dobro ... Ko sva dobila igro za vadbo pred dvobojem, sva to precej 'spontano' skrila pred Timom in Klavdijo. (smeh)

icon-expand Domnova zvesta spremljevalka na posestvu, psička Viva. FOTO: POP TV

Sara Bajec, novinarka pod krinko, je izjavila, da ti v resnici nisi kuhar. Kako bi to komentiral? Še danes mi ni razložila, kaj je mislila s tem in kaj kompetenca dejansko pomeni? Sam menim, da so moji najboljši 'sodniki' tisti, ki jim pripravljam hrano. In ti so več kot zadovoljni z mojimi 'kompetencami'. Sinova obožujeta mojo kuhinjo in še marsikdo bi lahko temu pritrdil. Res pa je, da smo bili na kmetiji omejeni s sestavinami in sem bil kot kuhar malo izgubljen brez začimb. Sam zagovarjam 'zero waste' (brez odpadkov) in pa kuhinjo brez ojačevalcev okusa. Tudi ti si del svojega kmečkega popotovanja preživel v šotoru. Tam te je jezilo predvsem dejstvo, da vam družini nista nosili hrane. Kaj pa je bilo zate najlepše? Sedaj, ko pod vsem skupaj potegnem črto, moram reči, da je bil šotor res 'kul' stvar. Odmaknjen si od umazane igre, zlaganih obljub, obrazov in si prepuščen sam sebi tam nekje zgoraj ... Vseeno pa me je dajal občutek, da nekako nisem več v igri in moral sem se vrniti v 'igro'. To, da družini iz takšnih in drugačnih razlogov nista 'skrbeli' za nas, pa je samo odraz ljudi, ki bi lahko ravnali drugače. Na posestvo si se vrnil po zmagoslavju v četveroboju, videli smo pravi bojevniški krik. Kako si doživel ta svoj nov začetek v tekmovanju? Jah, kaj naj rečem, ko sem izvedel, da nadaljujemo trije, sem si enostavno oddahnil, saj nisem navajen biti zadnji in nikoli nisem. Je pa vmes vse kazalo na to, ampak se nisem predal in po mojem zmagal v tem četveroboju. Zame fotofiniš ni bil potreben. (smeh) Občutek pa je bil neopisljiv.

icon-expand Zmagoslavje po četveroboju. FOTO: POP TV

Potem ko si vzpostavil lepe odnose s člani družine, je tvojim sotekmovalcem prišlo na ušesa, da taktiziraš. Sam si taktizerki videl predvsem v Klari in Tamari Talundžić, koliko pa je bilo v resnici taktiziranja s tvoje strani? Taktizirali smo vsi! Jaz osebno vedno na vidiku vseh in brez umazanih igric in uporabljanja moških čarov in podobnih zame podlih načinov. Ja, Tamara je vseskozi govorila, da sva taktizirala jaz in Klara, ampak tudi sova mora sovi kdaj pogledati v oči in obe imata velike oči. Tamara je spretno in pretkano vodila igro iz ozadja, česar ji ne zamerim, lahko ji samo čestitam, saj se je njena taktika obdržala dlje kot moja. Kaj bodo pa gledalci povedali, je pa druga zgodba. Moral bi se boriti s Kristijanom Kozoletom, a se je ta odločil za odhod brez boja. Se ti zdi, da bi imel v dvoboju z njim večje možnosti za zmago? Kristijan je Klara z brado ... (smeh) Oba, tako Kristijan kot Tim, sta bila zame velika konkurenta. Če gledamo samo z vidika let in fizične pripravljenosti, sem se seveda zavedal, da bo boj težek. Po drugi strani pa sem pri Kristijanu opazil ta nihanja, ali si še želi ostati ali ne. Upal sem na boj z njim in morda bi se v areni zlomil in popustil. Seveda pa je moje mnenje o njegovem odhodu zelo kritično! Lahko bi potrpel tisto noč in v areni prepustil boj in me 'rešil', saj kot je sam povedal v zadnjih oddajah, je želel odstopiti mesto nekomu, ki si želi biti na posestvu in to sem bil jaz. Žal se je zgodba odvila drugače.

Kakšna pa je bila vrnitev v realno življenje po tako dolgem času in kaj si moral takoj nadoknaditi? Pome je prišel brat Davor in ni je bilo ne trgovine ne gostilne do doma, ki je nisva obiskala ... Salame, kruh, pivo, vino ... Vse na policah in samo vzameš oz. naročiš in dobiš ... Dobro, na koncu plačaš, ampak imaš in nihče te ne obsoja, kaj si izbral! Neskončna sreča pa je bila, ko sem v objem dobil svoja zaklada, in to sta sinova Žak in Vito. Kako so tvoji najbližji komentirali tvojo pot v tekmovanju? Posebnih komentarjev sicer nisem dobil, ker me poznajo in so bili že nad tem dosežkom začudeni. Vedo namreč, da se vedno borim za resnico in da tukaj ne odstopam, to pa je v tej igri iluzija. Torej za njih sem 'dolg zdržu'. (smeh) Ali te je ob ogledu oddaj kar koli presenetilo? Ja, seveda je poslušati svoje 'sotekmovalce', kaj govorijo na izjavah včasih težko, in, ja, nekaj pa me jih je presenetilo. Vsekakor me je presenetil Tim, ki mu je bilo vidno težko dati mene v boj, ampak je pod vplivom oziroma napihovanjem Tamare vseeno klonil in to storil, ne da bi me na to opozoril. Enako velja za Alena, ki je po besedah mnogih zelo odkrita oziroma poštena in zaupanja vredna oseba. Denarno nagrado si želel porabiti za 'stare grehe', a se ti je zmaga izmuznila iz rok. Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? Ja, nagrade res nisem pobasal, ampak v življenju sem se vedno znašel. Sedaj vem, da tudi brez kompetenc (smeh). Rešiti moram še nekaj formalnosti, nato pa zaviham rokave in na delo. Če se je za mano na kmetiji 'kadilo', vam vsekakor zagotavljam, da se bo v prihodnje tudi iz mojih loncev!

icon-expand Domen Ofak: "Če se je za mano na kmetiji 'kadilo', vam vsekakor zagotavljam, da se bo v prihodnje tudi iz mojih loncev!" FOTO: POP TV