Dominik se bo uprl in šokiral družino

Nocoj bo na posestvu tekmovalce obiskala gospodarica Nada, ki bo razkrila, ali so nalogo opravili ali ne. Preden na posestvo pride stroga ocenjevalska roka, pa jih bo obiskala še tržnica in novi prodajalec Luka.

Če bo dan miren, pa bo za razburjenje v večernih urah poskrbel Dominik. Medtem ko je pakiral stvari za prenočitev v kajži, saj pravila velevajo, da dvobojevalca noč preživita v kajži, je druga člane mirno opravljal s svojo Niko. Prišla sta do sklepa, da bo jutri premagal Jana, a Niki se je zdelo, da je Dominik nekoliko odtujen. Vprašala ga je, kaj mu je, in on ji je povedal, da je sprejel odločitev, kaj bo naredil. To bo sporočil tudi družini, ki je bila šokirana, hkrati pa zelo razočarana.

Kakšna je Dominikova šokantna odločitev in kaj ga bo doletelo, vse izveste že nocoj ob 21. uri na Pop Tv ali že zdaj na VOYO.