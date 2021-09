Dominik prekršil zlato pravilo Kmetije in s tem ogrozil svoj obstoj

Pranje traktorja

Dekleta so si privoščila nenavadno kopel. Po opravljeni nalogi so se odločila, da bodo očistila traktor. V oprijetih športnih oblačilih so se odpravila oprati traktor, kar se je spremenilo v špricanje in drgnjenje ena druge z gobicami in peno. Same so poudarile, da ne gre le za pranje traktorja, ampak bolj za zabavo in hlajenje v vročini. Lina je ob špricanju z Romano in Tjašo žalostno ugotovila, da zelo pogreša Aljaža in bi se raje z njim zabavala. Ko so fantje, medtem so oni pobirali konjske fige, ki jih je gospodarica našla na poti do kajže, počistili pot, so prišli do deklet. Najprej so jih okregali, da se po traktorju ne hodi, saj ga bodo odrgnile, nato pa so se jim zdeli mokri prizori tako zabavni, da so jih glasno komentirali: "Meni bi se dopadlo, da bi bil jaz tam namesto traktorja in bi me tri ženske obdelale," je priznal Andraž.