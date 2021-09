Dominik: Sotekmovalci so se ustrašili moje tišine

Prvi, ki je moral zapustiti šov Kmetija, je bil za odhod domov kriv po lastni volji, saj je bil zaradi odločitve, da ne gre v kajžo, kazensko izločen iz šova. S 25-letnim Mariborčanom Dominikom Visočnikom smo govorili takoj po odhodu s posestva, zaupal pa nam je najbolj sočne zanimivosti.

icon-expand Zaradi neupoštevanja pravil je moral šov kazensko prvi zapustiti Dominik Visočnik. FOTO: Ana Gregorič

Dominik, že takoj prvi teden si bil izbran za prvega dvobojevalca. Si bil presenečen nad tako enotno odločitvijo sotekmovalcev?

Nisem bil presenečen, bil sem pa zelo razočaran nad lažnimi razlogi, ki so jih navedli glede izbire mene.



Kako sam gledaš na situacijo in zakaj je sploh prišlo do tega?

Mislim, da so se ustrašili, da nosim informacije stricem iz ozadja. No, nekateri pa tudi številke od skrinjice.

Kamere nam niso pokazale, a sotekmovalci so veliko govorili o tem, da nisi delal, in omenjali neko stranišče. Nam razložiš svojo stran te zgodbe?

Ooohhh, kamere so pokazale, da sem delal. Mislim, da brez mene in Anžeja ne bi postavili niti polovice kajže, saj sva v bistvu sama znosila ves material. Za stranišče pa tako ... Sam na WC hodim kot človek in mislim, da je nespodobno opravljati veliko potrebo v gozdu, če je na posestvu stranišče. Nekateri so lahko, jaz pa ne bom. Samo takrat nisva delala z Anžejem, malo pa mi je šel že na živce tudi Franc, saj je pri njem samo delo, delo, delo!



Res si bil zelo tiho in samo opazoval tekmovalce. Si vedno takšen ali se nisi najbolje znašel pred kamerami?

Mislim, da so se ostali "usrali" moje tišine. Pred kamerami nimam težav, sem takšen tudi v zasebnem življenju, imam veliko mejo tolerance, ampak ko jo pa prestopiš, takrat pa ... Ali je bilo težko skrivati, da sta z Niko par?

Seveda je bilo težko na trenutke, ampak po petih letih zveze se lahko pogovoriva že samo s pogledom.

Zdaj pa trenutek resnice – zakaj nisi želel prespati v kajži?

Ker mi je v tistem trenutku šlo po glavi kaj drugega kot kajža.



Glede na to, da je bil nastop v Kmetiji tvoja dolgoletna želja, ti je žal, da si prvi izpadel?

Ja, mi je žal. Takoj bi se vrnil, ampak bi zagotovo ubral drugo taktiko. Plan A ni šel skozi, plan B je še vedno v ozadju. Če bi se z Niko vrnila, pa mislim, da bi sotekmovalci podlegli najinim pritiskom in sami zapustili kmetijo.



Po čem si boš najbolj zapomnil Kmetijo?

Po katastrofalnem posestvu, ki smo ga morali pospraviti in spraviti v red.