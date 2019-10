Čustveni Rene: Dovolj imam tega, da se težko prebija

Izpovedal se je, da je po spletu okoliščin pristala v težki finančni situaciji, in ob misli na to so ga premagale solze: "Dejansko si ni zaslužila tega, kar trenutno ima. Tudi jaz sem krivec za to, deloma, in imam dovolj njenih finančnih stisk, dovolj imam tega, da se težko prebija, dovolj imam tega, da niti na dopust ne more iti in da dela po cele dneve." Očitno je bivanje na posestvu zaradi neusmiljene bitke za zmago in glavno nagrado zanj zelo težko, kajti objokan je še dodal: "Poizkusil bom zdržati ta dva meseca vsaj zanjo, glede na to, da je ona zame 31 let."

