Kmetija Nemirna kri Mali veliki kviz Vse najboljše novice Na lovu Štartaj, Slovenija! Delovna akcija VOYO
Kmetija

Dragocena sporočila najdražjih: Tako lepo bom zaspala

Velenje, 22. 04. 2026 21.23 pred 20 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Jan Zore se je izkazal v očeh sotekmovalcev, potem ko je na tržnici kupil sporočila najdražjih. Alenka Weiss in Gregor Merdaus sta jokala še pred ogledom, Pia Filipčič pa je bila ganjena in pomirjena, ko je zagledala fanta in očeta.

'To so stvari, ki štejejo'

Dejan Guzej je prišel do Igorja Mikiča, da bi preveril, ali bo v dvoboj izzval njega ali Gregorja Merdausa. Igorju se je zdelo žalostno, da tekmovalci pristopajo samo takrat, ko nekaj potrebujejo. Spomnil pa se je na njuna prijetna druženja in bil mu je hvaležen, ker mu je prijazno posodil natikače. Igor: "Ti si od svojih nog odtrgal in si dal meni. To so stvari, ki štejejo." Dejan: "Kdo bi si mislil, da ti ta gesta lahko prav pride." Še bolj je bil pomirjen, ko mu je Igor povedal, da naj ga ne skrbi.

Igor motivira Pio na najlepši način, z nasmehom.
FOTO: POP TV

'Vsak dan sem bolj utrujena'

Dejana je zato bolj skrbelo za Pio Filipčič, ki ni zmogla vseh opravil. Pia: "Vsak dan sem bolj utrujena, vsak dan imam manj energije." Dejan se je bal, da se bo zlomila, a je Jan Zore komentiral: "Tudi meni je težko, pa še marsikomu tukaj je težko, ker delamo že 50 dni v kosu, pa nihče nič ne jamra. Ne popuščamo, tako da mene to ne gane. Niti solze. Naj dela." Pia pa je pričakovala, da bo glava razporedil delo ali vsaj prišel pogledat v hlev, kakšna je situacija.

Igor častno izbere Gregorja

Igor je moral ta dan izbrati drugega dvobojevalca. Za začetek je povedal, da bi zlat oreh znova podelil Gregorju, da pa je več časa preživel z Dejanom, s katerim sta se bolj povezala. Dejan se mu je zdel močnejši, Gregor pa spretnejši in bolj okreten s sekiro ali žago. Igor: "Želim se pomeriti z boljšim od sebe, zato sem častno izbral Gregorja." Slednji se je zahvalil za lepe besede, dvoboja ga ni bilo strah. Kot drugi dvobojevalec bo izbiral med spretnostjo, znanjem in močjo.

Gregor Merdaus je drugi dvobojevalec
FOTO: POP TV

Gregor o Janu: Duša od človeka

Jan se je izkazal v očeh sotekmovalcev, potem ko je na tržnici odštel 15 cekinov za sporočila najdražjih. Izpolnil je obljubo Pii, ki ji je precej zagrenil življenje na kmetiji, ter Alenki Weiss, ki je bila s fantom skupaj dobro leto in ga je zelo želela videti. Tekmovalka je povedala, da ne bo pozabila Janove lepe geste: "Ne morem sploh povedati, koliko mi to pomeni." Tretjega sporočila ni vzel zase, raje ga je kupil za Gregorja. Gregor je bil izredno hvaležen: "Po eni strani razumem Emo, če se je zaljubila. Dejansko je duša od človeka."

Raznežena Alenka in Gregor

Alenka je med ogledom ugotavljala, koliko ji pomeni družina in da bi si morali večkrat povedati, da se imajo radi. Gregor je bil še posebej raznežen, ko je izvedel, da je njegova sestra povila hčerkico Piko. Gregor: "Brez domačih biti toliko časa je nekaj nepopisnega. Če človek tega ne izkusi, si ne more predstavljati, kako psihično naporno je to." Povedal je, da mu družina pomeni vse in bi zanjo dal roko v ogenj. Gregor: "Če se odločiš za družino, moraš za družino tudi vse narediti."

Pia ganjena in pomirjena

Pia je bila presrečna, ko je zagledala svojega fanta Branka in očeta. Branko je povedal, da jo zelo pogrešajo in navijajo zanjo. Branko: "Zdrži do konca. To, kar si si zadala, to naredi." Pia je bila pomirjena, a si ju je neizmerno želela objeti: "Ni besede, ki bi opisala, kaj bi zdaj naredila, da bi lahko bila zdaj tukaj." Na koncu je povedala: "Tako lepo bom zaspala, kot po moje še noben dan tukaj ... Komaj čakam, da me vidita in da vidita, kaj sem dosegla, kako sem zrastla."

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 pia filipčič alenka weiss gregor merdaus

KOMENTARJI1

osiveli_ritmični_gimnastik
22. 04. 2026 21.44
.... Perdavs, joko se boš duma ko boš zveda keri ti je Patrišo vala
