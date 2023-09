Drama po glasovanju: Maja v solzah, Luka besen

Sara Bajec je kot prva dvobojevalka izrazila željo, da bi se v areni pomerila s Klaro Vodopivec, a je družina izbrala Majo Pavlovič. Drugi dvobojevalec v hiši je postal Luka Juren, kar pomeni, da se za enega izmed novinarjev pod krinko delo zaključuje.

Test moških hrbtenic Prva dvobojevalka Sara Bajec je pred areno izrazila željo, da bi se pomerila s Klaro Vodopivec. Povedala je, da je bila to ideja tekmovalk. Sara: "S tem želimo preveriti, koliko hrbtenice imajo res naši moški." Klara pa je povedala, da je odločitev v rokah njenih sotekmovalcev in da spoštuje Sarino mnenje.

Šotor ni letovišče ali zdravilišče Izzivalci so med prebiranjem Kmečkega lista izvedeli, da bivanje v šotoru nima neomejenega roka trajanja. Tam lahko ostanejo samo štiri tedne, potem pa bodo morali v areno. Tim Novak ni bil presenečen, bil pa je mnenja, da je najmočnejši med izzivalci: "Jaz ne vidim tukaj razloga, zakaj ne bi počakal do arene." Tim Hood Člani družine v hiši so ugotovili, da je izginila polenta. Niso vedeli, da so imeli ponoči nepovabljenega gosta. Tim se je namreč odločil, da si bo postregel v njihovi kuhinji. Povedal je, da je to storil zato, ker ni dobil večerje. Tim: "Ne bi rekel, da sem šel krast, ker sem tak moderen Robin Hood. Vzamem tam, kjer imajo, in nesem tja, kjer nimajo." Poleg polente si je izbral še klobaso, tobaka pa na svojo žalost ni našel. Odločil pa se je, da bo podvig ponovil.

Maja je druga dvobojevalka Drugega dvobojevalca je najprej izbirala družina v hlevu. Natalija Bratkovič je že na začetku opozorila Franca Rajšpa, da se v primeru neodločenega rezultata ne sme reševati z žrebom. Glava družine je tudi sam zase povedal, da je neodločen, Tamara Talundžić pa je to pripisala njegovi dobrosrčnosti. Tamara je tudi upoštevala Sarino željo in kamenček dala Klari. Alen Ploj je glasoval za Majo Pavlovič, Marcel Verbič prav tako. Sara je seveda glasovala za Klaro, ta je kamenček dala Maji, slednja pa Klari. Žan Simonič je glasoval za Majo, Franc prav tako. Maja je tako postala druga dvobojevalka, kar jo je zelo prizadelo. Maja: "Izgleda, da sem grešni kozel tu v tej družini."

Luka je drugi dvobojevalec v hiši Pred glasovanjem v hiši je Kristijan Kozole pograjal samega sebe: "Ker nisem toliko pomagal pri nalogi oziroma nisem toliko zbran, kot bi drugače lahko bil." Povedal je, da so ga iztirili določeni dogodki, kot je denimo izginotje polente. Nato so bili na vrsti kamenčki in Patricija Virant je svojega namenila Davidu Petru Sekirniku. Gregor Fabrici je glasoval za Luko Jurena, Mateja Šereg prav tako. Luka se je odločil za Gregorja, Nuša Maloprav in prvi dvobojevalec Nejc Hočevar prav tako. Suzana Bajrić in David sta glasovala za Luko, njegovo usodo pa je zapečatil glava Kristijan.

Luka je po glasovanju povedal, da je Suzana prisegla na svojo mamo, da ne bo glasovala zanj, kar je tekmovalka zanikala. Po Natalijinem odhodu se je drugi dvobojevalec soočil še z Davidom. Očital mu je, da je kot razlog za kamenček omenil njegovo nedelo, ko pa v resnici najmanj dela prav on sam. Luka: "Saj razumem, da si taktizer, da si igralec že celo življenje, ampak drug razlog naslednjič najdi." Soočila sta se tudi Mateja in Nejc, ki očitno nista rešila starih zamer.