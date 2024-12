Drama pred izborom parov finalistov, Laura besna na Nika

Pogajanja glede izbire parov finalistov, ki se bodo pomerili za tri mesta v superfinalu, se bodo nadaljevala. Laura Beranič bo razkrila, da sta s Polono Kranjc želeli otežiti pot Niku Trilerju , a se je to spremenilo. Laura: " Ne dovolim, da Tim zmaga. " A kot je to v letošnji sezoni v navadi, se bo vse znova obrnilo na glavo. Tamara Talundžić : " Nik po posestvu govori, da je Laura tista, ki ga prijema za spodnje predele. " Laura se bo soočila s finalistom: "Kaj ti govoriš, kaj je bilo v hotelu?"

Porotniki bodo končno razglasili tri pare, ki bi se morali udariti v finalni areni. Nik: "Oni se z našimi usodami igrajo." Prišlo bo do vroče krvi med Nušo Šebjanič in Jasminom Cerićem in nato še med Timom in Borisom Vidovičem. Nik: "Enkrat se mora to ustaviti in ustavilo se je zdaj." Finalist ima namreč v rokavu aduta, ki ga bo vrgel na mizo. Kdo se bo pomeril s kom?

Spremljajte finalni teden Kmetije vsak večer do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.