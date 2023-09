Drama pri ograji: Vem, da imaš

Tekmovalke bodo zjutraj ugotovile, da v kokošnjaku ni jajc. Marcel Verbič jih je prejšnji dan obljubil Davidu Petru Sekirniku , a svoje obljube ne bo mogel izpolniti, zaradi česar se obeta prava drama. Družina v hiši bo začela sumiti, da sosedje jajca tako ali tako kradejo in da niso iskreni.

Ne samo jajca, težava bo tudi njihov šivalni pribor, ki so si ga prisvojili člani Davidove družine. Tamara Talundžić se bo jezila: "Daj no, to je pa že umazana igra." Od Marcela bo zahtevala, naj bo bolj odločen pri pogajanju, ta pa bo takoj šel v akcijo. Toda David bo vztrajal: "Kaj naj jaz padem nalogo, da boš ti šival?"