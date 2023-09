Družini sta druga drugi izglasovali drugega dvobojevalca, to sta postala David Peter Sekirnik in Marcel Verbič. Napeto je bilo tudi, ko je Tim Novak prišel po obljubljeni tobak, a se je soočenje na srečo končalo brez petja pesti.

Napeto med Kristijanom in Timom Kristijan Kozole je prebudil člane svoje družine, da bi se lotili tedenske naloge. Zjutraj jih je obiskal Tim Novak, ki je prišel po tobak. Glava družine ga je spomnil na dogovor, da bi moral vrniti vse, kar je ukradel, a Tim tega ni storil. Kristijan mu je kljub temu namenil eno cigareto, a se je izzivalec razburil. Ko ga je še Nejc Hočevar spomnil na obljubo, da bo vrnil ukradeno, je Tim končal: "Nejc se je kar naenkrat spreobrnil. To sem pričakoval, ker je že sam takrat govoril, da je zelo naiven ... Pa naj pometajo z njim, z mano ne bodo." Kristijan: "Priznam, v meni vre, ampak ne bom si dovolil, da me zaradi take brezvezne stvari nekdo vrže iz tira in da bi vzkipel." Menil je, da se Tim ne zaveda, da je naredil napako.

Ali hlače nosi Mateja? Kristijan je o jutranjem dogajanju poročal glavi sosednje družine Tamari Talundžić. Omenil ji je, da je Tim grozil in da je nekatere tekmovalce zaradi njega strah. Izzivalci pa so se v šotoru spominjali Kristijanovih obljub, da nihče ne bo lačen, ko bo on glava družine. Kasneje je svoje obljube prelomil, Anja pa je sklepala, da to sploh ni zraslo na njegovem zelniku. Sumila je, da za vsem stoji Mateja Šereg. Tim se Anji niti ne zdi agresiven, medtem ko Kristijan po njenem mnenju psihično maltretira sotekmovalca in mora imeti vse pod nadzorom. Druga dvobojevalca sta David in Marcel Gregor Fabrici si je želel dvoboja z Luko Jurenom, a je tako kot njega tudi njegovega nasprotnika izbirala sosednja družina. Alen Ploj je glasoval za Nejca, Maja Pavlovič za Davida Petra Sekirnika. Razkrila je, da se je tako dogovorila s sosedi. Enako je storila Tamara. Klara Vodopivec se je pridružila, Marcel Verbič in Žan Simonič sta ji sledila. Če bo Kristijanova družina poražena pri tedenski nalogi, bosta tako v areno morala Gregor in David.

Člani družine v hiši so bili na vrsti naslednji. David je kamenček namenil Marcelu, Nuša Maloprav, Gregor, Mateja, Nejc, Patricija Virant, Suzana Bajrić in Kristijan prav tako. Boksar je tako postal drugi dvobojevalec in bo moral ob morebitnem porazu pri tedenski nalogi v areno skupaj z Žanom Simoničem. Marcel ni bil presenečen: "Jaz bi isto naredil." Žan: "To bo spopad titanov."