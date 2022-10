Druga dvobojevalca sta Jan in Monika, objemi nepristni in zlagani

Medtem ko je Jan avtomatično postal drugi dvobojevalec, si je Monika to mesto zagotovila s svojo igro. Manjina družina je povrh vsega kar dvojno sabotirala tedensko nalogo.

Aljaž krepi zavezništvo z Andreo Aneta in Karin sta z Aljažem kovali načrte in taktizirali, kar je padlo v oči Ivanu.

Napovedal je, da bo še sam dal nalogo na stranski tir in se vrgel v iskanje kamenčkov. Ni pa bil edini, tudi Danijeli ni ušlo, kaj se dogaja. Aljaž je nato Andreo poklical na pogovor in ji povedal, da bo morda morala v areno. Dal ji je moder kamenček, da bi ga uporabila, če ne bo pripravljena na areno. Andrea pa je bila zmedena, ni povsem razumela, kaj Aljaž pričakuje od nje in kaj naj stori s kamenčkom.

icon-expand Aljaž je kamenček s posebno močjo dal Andrei. FOTO: POP TV

Monika ne nasede Aneti Aneta se je pogovorila z Moniko, da bi jo morda pritegnila na svojo stran. Dala ji je rdeč kamenček, v zameno zanj pa bi morala Monika ob morebitnem odhodu domov zaščititi Aljaža. Monika pa: "To, ko mi nekdo tam modruje, smešno mi je ... Ker mislijo, da sem neumna ali blond, da bom dejansko nasedla in potegnila z njimi. Moja želja po domu je večja od njihovega kvazi zaupanja." Vedela je, da jo želi Aneta izkoristiti, da bi ji pomagala izločiti močne tekmovalce. Monika: "Na koncu bodo pa oni ostali." A je na videz igrala njihovo igro in Aljaž ji je moral obljubiti, da bosta naslednjič šli v areno Manja in Andrea. Zagotovil ji je, da je mož beseda, a je kasneje povedal, da se dogovora ne bo držal. Monika igra svojo igro Monika je svoj kamenček dala Andrei, saj si je želela zagotoviti mesto druge dvobojevalke. Zaradi tega je bila Andrea videti samo še bolj zmedena. Monika ji je povrh vsega namignila, da njeno prijateljstvo z Majo ni tako trdno, kar pa ni držalo. Andrea pa je verjela, da so v njunem odnosu nastale razpoke. Moniki je povedala, da ni tako slaba oseba, le napačne prijatelje izbira. Maja namreč po njenem mnenju igra svojo igro in ni iskrena. Monike pa ni premaknila, njen komentar na Andrein govor je bil: "Bla, bla, bla." Vse je zaupala Maji in poudarila, da želi domov in da bo za glavo družine zagotovo imenovala njo. Jan avtomatično drugi dvobojevalec Jan je izvedel, da bo Denisov nasprotnik oziroma drugi dvobojevalec, saj sta še edina moška v družini. Natalija je družini v hlevu še namignila, naj bodo radovedni in raziskovalnega duha, naj se večkrat odpravijo do trga. Natalija: "Nikoli se ne ve. Morda lahko potek igre še danes obrnete v svojo smer. Razmislite." Jan je premišljeval in premišljeval, a mu ni bilo jasno, kaj je Natalija imela v mislih.

icon-expand Jan je drugi dvobojevalec. FOTO: POP TV

'Uspelo je' Natalija je Moniko pobarala po njenem, vsem dobro znanem domotožju. Natalija: "A v areni je na koncu vedno tako, da si boljša od ostalih." Monika je napovedala, da bo tudi tokrat pokazala borbenost, a je bila to samo njena taktika. Ivan je kamenček dal Moniki, Tom prav tako. Aljaž je kamenček namenil Andrei samo zato, da bi Majo zaskrbelo. Andrea je svoj kamenček dala Moniki, pristavila pa je še rdeč kamenček. Maja je kamenček dala Moniki, zato da bosta z Moniko lahko končno šli v areno. Manji se je ob tem zdelo, da je Maja začela igrati umazano igro, svoj kamenček pa je dala Moniki. Dvojna sabotaža

Aljaž je Denisu povedal, da želi sabotirati nalogo, da bi v areno šli Maja in Monika. S tem so se strinjali tudi Ivan, Andrea in Manja, le da je glava družine želela sabotažo na 'subtilen način'. Na isto idejo je prišla tudi Monika, in sicer je nameravala s soljo uničiti žganje svoje družine. Kasneje je to res storila, a je bilo vprašanje, če je dodala dovolj soli.

icon-expand Maja je čutila, da so objemi nepristni in zlagani. FOTO: POP TV

Zlagani in nepristni objemi Manjina družina je komaj čakala, da sta Maja in Monika "spakirali" in odšli v kajžo. Spominjali so se tedna, ko so bili brez njiju in je po Aljaževih besedah v hiši vladala dobra energija. Maji so se objemi upravičeno zdeli zlagani in nepristni. Aljaž je po njunem odhodu sklenil, da je zadnji čas za sabotažo naloge, zato je vzel pletenko in nekaj žganja polil po Ivanu, ki se je namakal v bani.