Druga dvobojevalca sta Žan Hronek in Ines Dužič

Tim Novak se je še naprej jezil zaradi nesoglasij v svoji družini. Po njegovem izbruhu je Nuša Šebjanič izjavila: " Očitno ga ne poznam dovolj dobro. Ne vem, kje se je skrivala ta žival v njem. " Priznala je, da je zaradi tega zelo razočarana nad njim. Tudi naravnost mu je povedala: " Nisi žival, da se moraš tako dreti na ljudi ... Zelo grde besede si ji rekel. " Tim je pribil, da si jih je Anja Malešič tudi zaslužila. Nuša: " Ne, si jih ni ... Drugačni ljudje smo tukaj. " Dopovedovala mu je, da je s svojim obnašanjem izpadel največji klovn pred drugo družino: " Samo smejijo se ti, pa zagon so dobili, da bodo oni zmagali. " Timu pa je bilo vseeno za to: " Ne bom se pustil, da sem tule ena lutka, da je Nuša lutka, da me pošiljajo, kakor jim paše. "

Pritožbe križemkražem

Ko se je malce pomiril, se je Tim odpravil na vrt ter Anji in Tamari Talundžić povedal, da so v veliki prednosti, zatorej se jim ne mudi. Tamara ga je spomnila, da je želela samo pol ure Nušine pomoči, kar pa je tekmovalka odklonila. Nuša je medtem potožila Ines Dužič, da ne more delati skupaj s Tamaro, saj ji negativna energija ne ustreza. Tamara pa je kasneje potožila Niku Trilerju, Anji in Ines: "Vsakič je isto, damo jo delat, dela pet minut, obupa, gre stran, s tem povleče Tima za sabo, ne dela se nič." Premišljevala je celo o tem, da bi šla v dvoboj in domov. Nik se je ob tem počutil kot mediator, ki bo poskušal pomiriti odnose.

'Kot lisica je'

Modri niso vedeli, da je Tjaša skrila plato sadik, zato da bi morda padli pri tedenski nalogi. Žiga Mohar: "Kot lisica je, vsa čast." Zjutraj so se hitro lotili dela, razkrili so, da imajo kar tri načrte. Maja: "Prednost je ogromna in verjamem, da nam bo uspelo." Tim pa je bil prepričan, da je v prednosti njegova družina. Ko so sedli h kosilu, sta jim Žiga in Marcel Verbič odnesla tram, a jim je še vedno primanjkovalo materiala. Modri pa so nato ugotovili, da morajo popraviti streho.