Druga glava je Urška, večer je zaključila v solzah

Tekmovalci so si prislužili bogato nagrado

Družina je morala pohiteti s tedensko nalogo, saj je gospodarica Nada svoj vnovičen obisk napovedala dan prej kot ponavadi. Nada: "Pa da vidimo, ali bo to kresna noč ali čisto navaden večer." Razjezilo jo je, ker je morala čakati na La Toyo Lopez. Posestvo si je ogledala sama, pri tem pa je bila temeljita. Na koncu si je ogledala še oblačila, bakle in venčke. Pri slednjih so tekmovalci naredili napako, ker so uporabili kar cvetoče lončnice. Kres je bil na prvi pogled popoln, a je gospodarica dvomila v izbiro lesa. Vrt je nadvse pohvalila, v shrambi pa bi morali namestiti večje police. Nada se je odločila, da je naloga opravljena, napovedala je bogato nagrado, hladilnik in meso.

Urška je druga glava prihodnjega tedna

Tekmovalci so ta dan izbirali glavo druge družine prihodnjega tedna. Natalija Bratkovič: "Glasovali boste tako, da boste oreh podelili osebi, za katero menite, da si najbolj zasluži postati bodoča glava druge družine." Glasovali so lahko samo za člane družine, ki živijo v hiši, tudi za Alenko Weiss ali La Toyo. Carmen Osovnikar je oreh dala Urški, kar je presenetilo Gregorja Merdausa, saj mu je pred tem napovedala imenovanje za glavo družine. Franc Vozel je prav tako glasoval za Urško, ona pa mu je oreh vrnila. Žan Zore, Juš Čop, Jan Zore, Ema Dragišić, Dejan Guzej, Igor Mikič in Aleksandra April so glasovali za Urško. Gregor se je odločil za Žigo Florjana Sedevčiča, Žan za Urško. Pia Filipčič je svoj glas namenila Carmen, Mark Baržić prav tako. Alenka in La Toya sta imeli skupen glas, namenili sta ga Urški, ki je tako postala glava družine. Urška: "Zelo sem srečna in zelo sem vesela in ponosna, ker vidim, da so videli moje trdo delo, kljub temu, da sem hotela že stokrat obupati."

Urška Gros bo druga glava družine v prihodnjem tednu. FOTO: POP TV

Urška zahteva spoštovanje

Tekma za srce La Toye se je nadaljevala, tokrat z masažo. Tekmovalko so v roke vzeli dvojčka Jan in Žan ter Juš. La Toya: "Jaz sem vajena moške pozornosti, ker sem vedno v središču pozornosti. Sem taka opazna oseba, tako da je meni to čisto normalno, da me vsi opazijo in da so vsi pri meni." A masaža ni minila brez incidenta. Urška je prišla povedat Žanu, da ji gre njegovo obnašanje na živce. Urška: "Res ne razumem, zakaj neke take čudne moške vlečem nase." Razkrila je, da je bila pred odhodom na posestvo v zvezi, ki pa bi jo morala končati. Njen partner je včasih izginil tudi za štiri dni in se je vdajal pijači.

Čudež ob ognju

Ko se je stemnilo, se je na posestvu pričelo kresovanje. Igor: "Žiga je imel čudovit govor ob kresu. Videti je bil kot nek poglavar. In za trenutek se je ob ognju zgodil en čudež, vse zamere in slaba volja so z dimom izginile. Res je bilo lepo videti, ko smo vsi sedli za mizo, ob hrani in pijači smo se smejali, veselili." Po štirih tednih jih je gospodarica razveselila z odojkom, po večerji pa so veselo prepevali in plesali.

Žan pomiri Urško