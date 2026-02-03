Drugi dan tekmovanja, na posestvu pa prava vojna

Tekmovalci se ne bodo spopadali samo z zahtevno prvo tedensko nalogo, pestilo jih bo tudi pomanjkanje hrane. Hlapca in dekli ne bodo pravočasno zagotovili mleka, premalo bo tudi jajc. Glava družine Ema Dragišić se bo spraševala, kako lahko 50 kokoši znese samo dve jajci. Lana Pečnik : " Naj pride sama pogledat, pa bo videla, da jih ni. " Mark Baržić : " Jaz sem 100-odstotno prepričan, da kradejo te stvari. "

Isti dan bo na posestvu izbruhnila vojna. Jan Zore bo hlapcema in deklama ukradel Pratiko, hlev pa jim bo hitro vrnil milo za drago. Kraji bosta sprožili celo vrsto prepirov in dogovarjanja, poleg tega na posestvo prihaja Natalija Bratkovič. Lana: "Zdaj se bodo pokazali pravi obrazi." Tekmovalce čaka še en obisk, v hišici na klancu se bo naselila Carmen Osovnikar. Gostja ima moč, s katero lahko popolnoma spremeni igro.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.