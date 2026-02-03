Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Drugi dan tekmovanja, na posestvu pa prava vojna

Velenje, 03. 02. 2026 16.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Odnosi med hišo in hlevom se bodo krhali zaradi pomanjkanja hrane. Dodatno se bodo zaostrili, ko bodo tekmovalci iz hiše ukradli Pratiko, hlev pa se jim bo maščeval. Na posestvo prihajata Natalija Bratkovič in Carmen Osovnikar.

Tekmovalci se ne bodo spopadali samo z zahtevno prvo tedensko nalogo, pestilo jih bo tudi pomanjkanje hrane. Hlapca in dekli ne bodo pravočasno zagotovili mleka, premalo bo tudi jajc. Glava družine Ema Dragišić se bo spraševala, kako lahko 50 kokoši znese samo dve jajci. Lana Pečnik: "Naj pride sama pogledat, pa bo videla, da jih ni." Mark Baržić: "Jaz sem 100-odstotno prepričan, da kradejo te stvari."

Isti dan bo na posestvu izbruhnila vojna. Jan Zore bo hlapcema in deklama ukradel Pratiko, hlev pa jim bo hitro vrnil milo za drago. Kraji bosta sprožili celo vrsto prepirov in dogovarjanja, poleg tega na posestvo prihaja Natalija Bratkovič. Lana: "Zdaj se bodo pokazali pravi obrazi." Tekmovalce čaka še en obisk, v hišici na klancu se bo naselila Carmen Osovnikar. Gostja ima moč, s katero lahko popolnoma spremeni igro.

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 ema dragišić lana pečnik

Zavrelo že prvi dan: Nuša Šebjanič se je sprla s sotekmovalko

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Rdečelasa lepotica praznuje že 50. rojstni dan
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
Po zmenku prizna, da se je zaljubila
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Zlato presega vsa pričakovanja
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Hiter namaz, ki nas vrne v otroštvo
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506