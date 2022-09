Družina evforična zaradi selitve v hišo, tam jih pričaka strašen nered

Damijan je za novo glavo družine določil Andreo, Jana pa je na željo članov njegove družine zamenjala Danijela. Slednji so se v očeh gospodarice Nade bolje izkazali pri tedenski nalogi, zato so se lahko vrnili v hišo.

Delo, nedelo Pred prihodom gospodarice Nade, do katerega bi morali tekmovalci dokončati nalogo, je večina članov Majine družine še sladko spala. Pokonci sta bili Andrea in Manja, ki sta komentirali njihov podaljšan počitek. Janova družina je bila pokonci in glava družine je razdelil opravila. Izzivalci so medtem tuhtali, kako bi prišli na posestvo. Aneta je predlagala, da bi ponudili pomoč pri delu.

icon-expand Danijela si je z veseljem nadela klobuk glave družine. FOTO: POP TV

Mandat glave družine Danijeli Janova družina se je približevala ciljni črti, medtem ko je Majina zaostajala. Aljažu se je dozdevalo, da sta Vladislav in Ivan precej arogantna, kar je bil po njegovem mnenju odraz tekmovalnosti. A je tudi njih malo kasneje pričakalo sporočilo, da niso dokončali tedenske naloge in da morajo določiti novo glavo družine. Jan je veselo zalučal klobuk, družina pa je za novo glavo družine izbrala Danijelo, ki se je tudi sama želela preizkusiti v tej vlogi. Na ta način si je zagotovila imuniteto, poleg tega si lahko z uspešno opravljeno nalogo podaljša mandat. Damijan za glavo družine določi Andreo Majina družina si je ogledala Damijanovo sporočilo, v katerem je še posebej pohvalil Andreo. Tekmovalka ga je presenetila s svojim delom in jo ima za eno izmed favoritov letošnje Kmetije. Ivanu se je zahvalil, ker je dal noč pred areno vse od sebe, da bi družina dokončala nalogo. Maji je povedal, da je slabo organizirala delo in družino pustila na cedilu. Krivil jo je tudi za to, da je moral domov. Za glavo družine je imenoval Andreo, za katero je vedel, da bo dala vse od sebe in da jo bodo tekmovalci poslušali, saj jo imajo vsi radi. Andrea se je počutila čudno, imela je občutek, da se bodo člani obrnili proti njej, saj nihče ne mara avtoritete.

icon-expand Predaja klobuka Andrei. FOTO: POP TV

Izzivalci se pripravljajo na dvoboj Tom in Aneta sta se odpravila na trg, da bi družinama predlagala pomoč na vrtu. Andrea je bila za, Karin pa se je spraševala, ali se za predlogom skriva kakšen drug motiv. Aneta je med delom opazila Petra in povedala mu je, da lahko poskrbi, da bi bil prvi dvobojevalec, on pa naj jo izzove. Tako bo lahko sama šla na posestvo, on pa si bo malce odpočil v gozdu. Kasneje je izzivalce v šotoru pričakalo presenečenje. V gajbici so jih pričakali Pratika, sekira in žeblji. V Pratiki se je skrivalo sporočilo, da imajo za vstop na posestvo na voljo samo še dve priložnosti, zato naj preostali čas izkoristijo za priprave na boj. Zmaga v roke Danijelini družini Gospodarica Nada je prišla na posestvo, še preden je Andrejina družina dokončala nalogo. Nada je opazila veliko razliko, vrata so bila stabilna, žal pa Andrejina družina naloge ni dokončala. Zmaga je zato šla v roke Danijelini družini, ki je bila nepopisno vesela. Ivan je ob tem kritiziral vrata nasprotne družine, ki po njegovem mnenju sploh niso stabilna. Gospodarica je za najbolj delovno določila Karin, ki je dobila dodatne zlatnike. Nova naloga za družini pa je bila izdelava kmečke peči. Obe si lahko izbereta tudi po enega izzivalca, ki jim bosta pri tem pomagala.

icon-expand Nepopisno veselje Danijeline družine. FOTO: POP TV

Nered v hiši in Andrejina skrivna menjava Družini sta nato morali spakirati, da bi se preselili. Andrea se je veselila selitve v hlev, saj so tam kravice. Danijelina družina pa je bila navdušena nad selitvijo v hišo. A so ugotovili, da je v popolnem neredu, hladilnik pa je bil prazen. Na posestvo je kmalu zatem prišel mojster, ki je tekmovalcem razložil, kako izdelati krušno peč. Janu je bila naloga pisana na kožo, saj je že večkrat postavljal peč. Večina pa je bila vidno utrujena. Andrea je isti večer ugotovila, da je v hiši pozabila pižamo, brez katere ne more spati. Danijelo je prosila za zamenjavo, in sicer za tri jajca. Bala se je le, da tega ne bo izvedela njena družina, saj je ravnala na lastno pest. Upala je tudi, da bo imela dovolj moči, da bo uspešno odigrala svojo vlogo.