Družina je nazdravljala, medtem pa je bila v teku velika ugrabitev

Marjana Povše je ta dan izbirala svojo nasprotnico. Z vsemi se je želela raziti v prijateljskem duhu in nikomur ni nič zamerila. Marjana: " Jaz sem bolj razmišljala, kako bom v kajži preživela z osebo, s katero se nekako znava pogovarjati, da mi bo krajši čas do arene. " Odločila se je za Lauro Beranič , ki se je veselila miru in odmika, ni pa bila preveč vesela, ker se bo pomerila z najstarejšo tekmovalko.

Tudi glava družine si je privoščil daljši spanec, nato pa se je odpravil k služabnikom. Igor: " Ko sem prišel v hlev, sem moral iz pete povleči sočutje, ko sem videl krave tam, da ni bilo skidano, da niso bile pomolžene. Sem bil kar malo razočaran. " Služabnike je opozoril, da bo gospodarica Nada pregledala hlev. So se pa Tjaša, Ines Dužič , Stanislav in Žiga kasneje pritoževali, da prav glava družine in Boris Vidovič nista dovolj prispevala k nalogi. Tjaša: " Samo da kofetkajo, pa kadijo in počivajo. " Stanislav je še navrgel, da bi mu Igor lahko kar predal klobuk glave družine. Kasneje je beseda tekla tudi o tem, koliko hrane Igor poje v hlevu in nato še v hiši.

Igor od veselja objame Nado

Gospodarica Nada je v hlevu ugotovila, da so služabniki očistili štedilnik in odlično poskrbeli za živali. Igorju je povedala, da je zadovoljna tudi s pašnikom, glava družine je bil prepričan, da bo tudi s svinjakom. Igor: "Imel sem najboljšega izvajalca za svinjak, zato me čisto nič ne skrbi. Ker moj Stane vse ve in zna in nikoli se ne preda." Gospodarica pa je takoj opazila, da korita za hranjenje pujskov niso dovolj velika. Igor se je od srca nasmejal, ko ga je Nada vprašala, ali so to korita za morske prašičke. Glava je obljubil, da bodo napako takoj odpravili, in ko je naznanila, da je naloga opravljena, jo je veselo objel.

Tamara se vrne v gozd

Tamara se je vrnila v gozd in Marcelu Verbiču povedala, da je njegovo sporočilo dobila po tistem, ko je sama že napisala svojega. Dodala je, da se bosta pogovorila, a je bil gozdar nezaupljiv. Po daljšem razmisleku so gozdarji sklenili, da ugrabitev s traktorjem ne bo mogoča, kar so morali sporočiti Tjaši. Slednja je tudi izvedela, da bo zaradi svoje varnosti to noč preživela na posestvu. Tjaša: "To, da moram še eno noč preživeti s temi ljudmi, to mi ravno ne sede. Ampak, ok, saj bom zdržala še to eno noč."

'Ugrabitev' je v teku

Tjaša je k sebi poklicala Nušo Šebjanič, ki je samevala v hlevu, potem ko ji je Igor prepovedal, da bi se prišla zabavat skupaj z njimi. Nada je namreč družino nagradila s pijačo. Naročila ji je, naj pride k ograji, ko bodo vsi zaspali, tega pa ne sme povedati nikomur. Nuša: "Ne razumem, kakšna je to igra, kaj ima Tjaša za bregom, zakaj jaz. Meni nič ni jasno, ne vem, kaj me čaka." Tjaša ji je povedala, da ji lahko zaupa, dala ji je tudi sporočilo, ki so ga napisali gozdarji. Sporočilo je pokazala tudi Stanislavu, ki se je odločil, da ji bo zaupal. Stanislav: "Ne vidim razloga, da ji ne bi verjel. Mislim, da ima nekaj dobrega za mene." Žigo je Tjaša ujela na stranišču in še njega seznanila z načrtom. Resda ni prav dobro razumel, kaj se dogaja, toda Tamara in Tim sta se medtem zamaskirana že odpravljala v gozd.