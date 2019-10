Družina napade Adrijano, Jan je neusmiljen

Verjetno si nihče ni želel biti v koži Adrijane Štribl , ko je ta doživela izdajstvo s strani tekmovalca, ki mu je sama pred tem krila hrbet. Kar je bilo še huje zanjo, zgodba je imela nadaljevanje. Člani družine so namreč odkrili sladkor na testeninah, zato je bila, ko je prišla še zadnjič na tlako, deležna zelo hladnega sprejema. Ko je na mizo položila šopek travniških rož, ji ga je Jan Klobasa kar vrnil.

Adrijano so premagale solze

Tanja ji je nato povedala, da ne potrebujejo njene pomoči in da jo bodo tokrat imeli na očeh. Jan je bil še bolj direkten, zabrusil ji je, da od njih ne bodo dobili več hrane. Jan: "Pa čeprav takoj pocrkate od lakote." Kasneje je še povedal: "Ja, Adrijana je svetovna lažnivka, in ja, dobro ji gre to od rok."

V nocojšnji oddaji bo gospodarica Nada ocenila uspešnost naloge. Ali bo Adrijani vendarle uspelo? Ne zamudite ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.