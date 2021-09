Družina pogojno opravila nalogo, Maria in Nina pa v solzah

Gospodarica Nada je opozorila na več pomanjkljivosti pri tedenski nalogi, zato je bila ta opravljena pogojno. A glavo družine Mario je ta dan čakalo strašno razočaranje. Ko je Nini zaupala, kaj je našla v svojem dnevniku, sta druga v drugi našli tolažbo.

Glava priganja, družina se pritožuje Glava družine Maria je pred prihodom gospodarice Nade priganjala družino, da bi dokončali nalogo. Gino in Tilen sta jo pohvalila, saj da je zelo motivirana in se resnično trudi, da pa ima napačen pristop. Polona se je pritoževala, češ da na sestankih ponavlja vedno ista navodila in da že vsi prav dobro vedo, kaj morajo storiti. Tjaša pa je bila prepričana, da jim ne bo uspelo, in da nima smisla, da se trudijo: "Zdrava kmečka pamet ti že od daleč pove, da tu pa nekaj ne štima." Maria je začutila močno olajšanje, ko so dokončali ograjo. Bilo ji je toplo pri srcu, ko sta si z Anžetom segla v roke. Zahvalila se mu je, ker je pristopil do nje in ji čestital, veselje v krogu družine pa ji ni bilo v zadoščenje in ga tudi ni pričakovala.

icon-expand Maria je vztrajno priganjala družino. FOTO: POP TV

Naloga že drugič opravljena pogojno Gospodarica Nada je imela čuden občutek, ko je prišla na kmetijo. Zagledala je Mario, ki je sama barvala ograjo, ostalih tekmovalcev pa ni bilo na spregled. Nada: “Že od daleč vidim, da ograja ni to, kar bi morala biti.” Mario je opozorila, da si ni zapomnila navodil, kako visoka bi morala biti ograja. Glava družine je priznala, da je to njena napaka. Hlev je bil Nadi zelo všeč, ni pa bila zadovoljna, ker niso upoštevali njenih navodil glede jasli in korita. Ko je Maria omenila, da jo je Franc pri tem preglasil, je bila Nada huda: “Franc ne bo tukaj komandiral.” Mario je še kregala, ker so na turistični kmetiji razobesili goro oblačil. Kot je povedal Jan, je Maria naročila družini, naj jih pospravijo, a je nihče ni ubogal. Maria: “V tem trenutku bi se najraje ugreznila v zemljo. Zgrožena sem.” Vtis so znova popravili z vrhunskim obešalnikom za perilo in vonjavami, ki so prihajale iz kuhinje. Langaš je bil za Nado izvrsten in morda je prevesil tehtnico družini v prid. Nalogo so že drugič opravili pogojno, nagrado pa bodo dobili, ko bodo poskrbeli za manjkajoče detajle.

icon-expand Ali je izvrstni langaš prevesil tehtnico družini v prid? FOTO: POP TV

Mariin dnevnik v rokah njenih sovražnikov Aljaž in Lina sta našla Mariin dnevnik, v katerem je med drugim pisala o razočaranju nad družino. Izmaknila sta ga in z njim stekla do Mattie in Tjaše. Skupaj so prebirali zapisane vrstice o sotekmovalcih in se čudili. Poklicali so še Majdo, ki je prišla do zaključka: “Ni ona čista v glavi, to jaz že ves čas govorim.” Mnenja je, da Maria nima poguma, da bi pogledala človeku v oči in se z njim iskreno pogovorila.

icon-expand Sporočilo Marii FOTO: POP TV

Nina in Polona se na tržnici slečeta Maria je prosila Nino in Polono, če bi lahko šli na tržnico. Tam ju je namesto Luke pričakala izkušena trgovka Nuša. Hitro sta ugotovili, da se bosta morali potruditi za dobrine. Prepričati sta jo poskušali na vse mogoče načine, tudi s petjem in plesom. Na koncu sta se slekli do spodnjega perila in v zameno za svoja oblačila sta lahko v 15-ih sekundah nabrali vse, kar sta si želeli. Njuni sotekmovalci so dogajanje pospremili z vzkliki navdušenja, a Poloni se je zdelo, da njihove čestitke niso bile iskrene.

icon-expand Polona in Nina sta se s tržnice vrnili v spodnjem perilu. FOTO: POP TV

Nina in Polona izgubita motivacijo Nina in Polona sta bili razočarani nad dogajanjem na posestvu. Nina: “Žalostno je vse skupaj.” Polona: “Meni se ne da več tega.” Nina je povedala, da jo je šokiral izbor prvega, nato še drugega dvobojevalca. Taktike, spletkarjenja in zahrbtnost ji jemljejo energijo, zato ne ve več, zakaj sploh še vztraja na posestvu. Polona je bila enakega mnenja, ni mogla verjeti, da so na videz največji sončki največji taktizerji. Skupaj sta ugotavljali, da na posestvu ni prostora za prijateljstvo.

icon-expand Slaba volja na kvadrat. FOTO: POP TV

Jan je za Mario heroj Preden se je Jan odpravil v kajžo, se mu je Maria zahvalila za pomoč pri nalogi. Povedala je, da je bil v njenih očeh heroj. Nina mu je položila na srce, naj vztraja. Bilo ji je zelo težko pri srcu, ker bo morda izgubila zaveznika. Si je pa želela, da bi ostala oba dvobojevalca. Tudi Janu je bilo težko, saj je na posestvu spoznal nekaj čudovitih ljudi. Aljaž pa je pred odhodom v kajžo povedal, da se želi vrniti predvsem zaradi Nine in Franca: “Po moje me malo potrebujejo še.”

icon-expand Marii in Nini je bilo žal, da Jan odhaja v kajžo. FOTO: POP TV

Maria najde zapis in se preseli v hišo za goste Maria je nato odprla svoj dnevnik in v njem zagledala zapis 'Igre še zdaleč ni konec'. Bila je osupla: “Vse kaže, da nekdo šari po mojih osebnih predmetih.” Spraševala se je, ali je to zapisal njen podpornik ali sovražnik, nato pa se je odločila, da se bo umaknila na samo. Nina ji je sledila, da bi ugotovila, kaj se dogaja. Maria ji je iskreno povedala, zakaj je odšla, Nini pa se je zdelo: “Kot da se nekdo želi še dodatno igrati igrati z njo in prilivati olje na ogenj.” To se je Nine tako zelo dotaknilo, da je zajokala. Zajokala je tudi Maria, ki je bila ganjena, ker sotekmovalki ni bilo vseeno zanjo.

icon-expand Maria in Nina sta bodrili druga drugo. FOTO: POP TV

Jutri se bosta v areni pomerila Jan in Ambrož. Kdo bo moral zapustiti posestvo?