Družina si bo belila glave s skrivnostnim izginotjem

V nocojšnji oddaji si bo Majina družina belila glave s skrivnostim izginotjem Pratike. Tekmovalci bodo tuhtali, da so jo izmaknili sosedje, in večini se ne bo niti sanjalo, da je dolge prste v resnici imel prav eden izmed njih. Kakšne bodo posledice nepremišljenega dejanja in kaj to pomeni za Majino družino?