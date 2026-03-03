Družina Urške Gros gladko do prve zmage

'Kaj ona misli, da je?'

Tekmovalci so za glavi družin tega tedna izbrali Urško Gros in Aleksandro April, ki sta noč preživeli v kajži. Vsi so bili v pričakovanju novega poglavja v tekmovanju, pred tem pa so se v areni razkrivali odnosi med Janom Zoretom, Emo Dragišić in La Toyo Lopez. Tekmovalec je poudaril, da sta s slednjo samo prijatelja, da pa tudi z Emo nima nič resnega. Jan: "Imam nekoga zunaj. Ona mi je sama rekla, naj grem v šov, ampak naj se ne zaljubim. To se tako ali tako ne morem." Ema je dodala, da ni čustveno vpletena, La Toya pa je bila mnenja, da je pretresla njen mali svet. Ponosna je bila, da tako mlade punce tekmujejo z njo in so ljubosumne nanjo. Ema pa: "Kaj ona misli, da je?"

Dve družini

Glavi družin sta nadvse motivirani prišli v areno. Tekmovalci so se morali sami odločiti, kateri izmed njiju se želijo pridružiti. Aleksandri so pristopili samo Igor Mikič, Jan in Juš Čop, vsi ostali so izbrali Urško. Ker pa je vsaka družina lahko imela največ tri tekmovalke, je morala slednja povedati, katerih si ne želi v svoji družini. Odločila se je za Emo, La Toyo in Pio Filipčič. Ker je bil v njeni družini tudi en tekmovalec preveč, pa je v Aleksandrino družino poslala Marka Baržića. Ostali so ji Žiga Florjan Sedevčič, Gregor Merdaus, Alenka Weiss, Carmen Osovnikar, Franc Vozel, Dejan Guzej in Žan Zore.

Urškina družina gladko do zmage

V nadaljevanju sta morali glavi izbrati tri člane svoje družine, s katerimi sta se borili za življenje v hiši. Aleksandra se je odločila za Igorja, Jana in Juša, Urška je izbrala Žana, Dejana in Gregorja. Družini sta se pomerili v dvoboju Usodna pot. Vsaka družina se je s pomočjo dveh desk utirala pot s soda na sod, vse do zvonca. Tekmovalci so bili izjemno motivirani, a je bila Urškina družina zaradi odlične taktike vse od začetka v prednosti. Urška je bila vesela in ponosna, ko so se prebili do zvonca. Aleksandra je bila kljub porazu optimistična, prepričana je bila, da bodo stopili skupaj in se imeli lepo.

Nova pravila

Voditeljica Natalija Bratkovič je v nadaljevanju napovedala drugačen potek igre. Glavi družin bosta vsak teden izbrali enega hlapca in eno deklo. Med njima bodo izbirali prvega dvobojevalca, drugi dvobojevalec pa bo nekdo izmed preostalih članov družine. Par iz družine, ki bo tedensko nalogo opravila bolje, bo varen pred areno, dvobojevalca iz poražene družine pa se bosta spopadla za obstanek na posestvu. Poražena družina bo nov teden preživela v hlevu. Novost je tudi izbor kmeta tedna, kar bo dolžnost glave družine iz hiše. Izjema bo prvi teden, ko bosta kmeta tedna izbrali obe glavi družine.

Huda kri med bratoma

Jana je morda še najbolj bolelo, ker je bila njegova družina poražena. Pojasnil je, da je navajen zmagovati in težko prenaša poraze, še posebej proti bratu. Med njegovim pritoževanjem ga je Žan namenoma provociral in prilival olja na ogenj, zato da bi se, kot je povedal, pokazal Janov pravi obraz. Razkril je, da sta se večkrat hudo stepla, tudi do krvi in tudi na rojstni dan. Jan: "Prvič sva se objela v drugem letniku srednje šole, ko so nama sošolci dali denar, da sva se objela." Z leti sta prišla k pameti, a brez prepirov očitno ne gre.