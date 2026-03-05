Naslovnica
Kmetija

Dvoboj na reki Krki, vsi bodo dvomili v Marka

Velenje, 05. 03. 2026 16.46 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Hlapca in dekli obeh družin se bodo z izdelanima splavoma pomerili na reki Krki, hlev pa bo zaskrbljen predvsem zaradi Marka Baržića. Tekmovalci dvomijo, da se bo izkazal v bitki za morda odločilno prednost pri tedenski nalogi.

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Družini bosta morali dokončati splava, s katerima se bodo hlapca in dekli podali na reko Krko, da bi z drugega brega prepeljali glave zelja. Urška Gros bo prepričana v uspeh svoje družine: "Imamo dosti sposobnih rok. V hlevu je pa tako, tam je veliko lenih ljudi. Mislim, da se oni ne znajdejo." Igor Mikič pa bo sumil, da imajo težave ravno sosedje: "Prejšnjo noč smo ob enajstih zvečer slišali, da modra družina še vedno žaga in se trudi okoli splava."

Družino v hiši bosta v dvoboju zastopala Alenka Weiss in Gregor Merdaus, družino v hlevu pa Ema Dragišić in Mark Baržić. Vsi so v skrbeh ravno zaradi slednjega. Igor: "Na stavnicah bi bile možnosti zelo majhne, če bi stavili na Marka in Emo." Poleg tega se bo Mark sprl z Janom Zoretom, ki mu bo očital nedelo, in nato še z glavo Aleksandro April. Kako bo to vplivalo na merjenje moči in spretnosti na reki Krki?

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV. Oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

kmetija 2026 mark baržić

