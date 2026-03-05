Dvoboj na reki Krki, vsi bodo dvomili v Marka

Družini bosta morali dokončati splava, s katerima se bodo hlapca in dekli podali na reko Krko, da bi z drugega brega prepeljali glave zelja. Urška Gros bo prepričana v uspeh svoje družine: " Imamo dosti sposobnih rok. V hlevu je pa tako, tam je veliko lenih ljudi. Mislim, da se oni ne znajdejo. " Igor Mikič pa bo sumil, da imajo težave ravno sosedje: " Prejšnjo noč smo ob enajstih zvečer slišali, da modra družina še vedno žaga in se trudi okoli splava. "

Družino v hiši bosta v dvoboju zastopala Alenka Weiss in Gregor Merdaus, družino v hlevu pa Ema Dragišić in Mark Baržić. Vsi so v skrbeh ravno zaradi slednjega. Igor: "Na stavnicah bi bile možnosti zelo majhne, če bi stavili na Marka in Emo." Poleg tega se bo Mark sprl z Janom Zoretom, ki mu bo očital nedelo, in nato še z glavo Aleksandro April. Kako bo to vplivalo na merjenje moči in spretnosti na reki Krki?

