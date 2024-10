Dvobojevalca sta Nik in Žiga: Vsak diamant je narejen pod pritiskom

Stanislav Travnikar je pridno delal, medtem pa pogrešal trud mlajših tekmovalcev. Lahko bi mu prinesli vsaj vodo, se je pritoževal. A so člani njegove družine njegov trud cenili vsaj v tem smislu, da ga zaradi delavnosti niso želeli izbrati za dvobojevalca. V modri družini pa so bili delavni Žan Hronek , Žiga Mohar in Tjaša Vrečič , vsi pa so bili z mislimi pri izboru dvobojevalcev. Tamari Talundžić je prišlo na ušesa, da želi Nik Triler za dvobojevalko imenovati njo, zato je bila pred izborom slabe volje in je želela imeti svoj mir. Ines Dužič pa se je zdelo, da je Tim Novak povsem zmeden in odsoten, odkar na posestvu ni več Nuše Šebjanič .

Tim je pred glasovanjem povedal, da zaradi Nuše nikoli ni izgubil fokusa nad delom in taktiko. Poudaril je, da je bila izločitev Nuše zelo slaba odločitev, kajti njihov klan je zaradi tega šibkejši. Priznal je, da je bil zelo jezen na Tamaro in Anjo Malešič : " Ampak če gledaš cel koncept igre, res smo že skupaj od začetka, ne morem se jima zameriti. "

Nik je prvi dvobojevalec v modri družini

Nik je kamenček namenil Ines, Tamara je glasovala za Stanislava. Anja se ji tokrat ni pridružila, saj si Stanislav kamenčka ni zaslužil zaradi velike delavnosti. Namenila ga je Niku. Stanislav je s svojim kamenčkom neprijetno presenetil Ines, ki pa je glasovala za Nika. Tudi v hlevu je tako odločal glava družine in Tim je kamenček namenil Niku. Pojasnil je, da gleda nase in se noče zameriti tekmovalkam. Na ta način je tudi maščeval Nušo. Nik je povedal, da ga ni strah arene, da pa upa, da mu tja ne bo treba. V rokavu je imel aduta, svojo sestro Majo, ki bo morda sabotirala nalogo in ga s tem rešila pred areno. Nik pa ni vedel, da so v Majini družini trije tekmovalci, ki se nadvse trudijo pri tedenski nalogi in bodo poskušali narediti vse, da preprečijo sabotažo.

Maja sabotira, Žiga in Žan rešujeta nalogo

Maja se je jezila na Tamaro, ki ni zaščitila njenega brata. Začela je premišljevati o vseh možnostih za sabotiranje naloge in ena izmed teh je bila tudi navidezni spanec. Naslednji korak je bil zvabiti Tjašo, Žana in Žigo iz hiše, da bi ukradla nekaj, kar nujno potrebujejo za nalogo. Nakar jo je Žiga razjezil, ker je Borisu in Marcelu prepovedal pomagati pri nalogi. Jezila pa sta jo tudi Marcel in Boris, ker ji nista pomagala pri sabotaži. Spomnila je, da je prav ona kot glava družine, ki ima odločilen glas, že dvakrat rešila Borisa. Kar sama je odnesla držala za grablje v gozd in jih skrila. Premišljevala je tudi o tem, da bi balirko vrgla na ogenj. Žan in Žiga pa sta skrila orodje, dele balirke in načrt. Žan je še razkril, da je na stran dal polovico materiala, iz katerega lahko pripravijo nova držala.