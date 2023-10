Dvobojevalca sta postala David in Maja, ki pa se je poškodovala

Družini sta za druga dvobojevalca izbrali Davida Petra Sekirnika in Majo Pavlovič, a se je slednja po glasovanju poškodovala. Mateja Šereg pa je želela nadaljevati s sabotažo tedenske naloge, od tega pa jo je z lepim sporočilom odvrnil dobrosrčni Franc Rajšp.

'Potem pa pojdi k Žanu' Družini sta nadaljevali z zahtevno tedensko nalogo in mravljicam v hlevu se je pridružila tudi Suzana Bajrić. Tekmovalka je opazila, da Tim Novak in Alen Ploj nista bila natančna pri rezanju desk za panje. Toda njeni komentarji glavi družine niso bili pogodu: "Pusti me pri miru, da jaz tam delam svoje." Ko je še naprej komentirala, je imel Tim vsega dovolj: "Potem pa pojdi k Žanu, naj ti ven zreže." Suzana: "Hočeš nekaj rešiti, ampak to je že 'ubila si me'." Suzana je po sporu s Timom poiskala Žanovo tolažbo. Priznala je, da jo je strah tudi arene. Suzana: "Saj veš, da tam zmrzneš, pa ne moreš nič več." Žan je tuhtal, da se njegova draga v sosednji družini počuti kot odpadnik.

Druga dvobojevalca sta Maja in David Alen Ploj je prvi glasoval za drugo dvobojevalko v družini, kamenček je namenil Maji Pavlovič. Obenem je razkril, da gre za dogovor, zato je bila Maja po hitrem postopku izbrana za drugo dvobojevalko, kar je bila tudi želja prve dvobojevalke Suzane. Maja je povedala, da gre raje v dvoboj kot v hišo, če bi že prišlo do nove menjave. Tam so po njenem mnenju sami levi, ki ne popuščajo, in zato prihaja do prepirov.

Marcel Verbič je svoj kamenček namenil Francu Rajšpu. Patricija Virant je glasovala za Davida Petra Sekirnika, ta je glasoval za Franca. Mateja Šereg je glasovala za Davida, Franc prav tako, saj ni imel druge izbire. Klara Vodopivec je svoj kamenček dala Davidu, Žan pa Francu. David je s štirimi kamenčki postal drugi dvobojevalec. Napovedal je zanimiv obračun, saj sta z Marcelom dobra prijatelja, da pa kljub temu ne bo popuščanja. Matejo z lepo mislijo in dobrimi nameni ustavi Franc Žan je bil prepričan, da sosednja družina nima možnosti za zmago. Ni pa vedel, da se je Mateja odločila nadaljevati s sabotažo. Premišljevala je, da bi sosedom nesla streho ali vsaj kakšen panj. Patricija jo je opozorila, da če bo to storila, bodo naslednji teden zagotovo na tapeti ženske, Mateja pa se je bila pripravljena žrtvovati. Patricija: "Ona bi se žrtvovala, pa potem mogoče mene in Klaro premagala in vrgla ven. Ne, ne, hvala za tako žrtev." Klara jo je prosila, naj še malo premisli, ker je čebelnjak res lep.

Mateja je prehitro povedala Timu, da mu bo zvečer prinesla streho. Upala je, da ji bo pri tem pomagal Franc, a tekmovalec ni bil za to. Franc: "Mislim, da je na svetu že tako ali tako preveč gorja in vsega, da si nekaj polena mečemo pod noge. Poskusimo biti čim boljši in čim bolj razumevajoči drug do drugega, pa da res čim bolj pomagamo drug drugemu." Mateja je njegovo odločitev spoštovala, tekmovalec je v njenih očeh še enkrat dokazal, da je človek in da je včasih "treba stopiti korak nazaj in biti boljši od drugih". Po tistem je družini celo priskočila na pomoč pri tedenski nalogi.

Maja kljub poškodbi v kajžo Maja je po glasovanju nesrečno padla in si zvila gleženj. Alen Ploj takšno poškodbo prav dobro pozna, povedal je, da ni lahka. Vedel je, kaj mora storiti v prvih trenutkih po poškodbi, nato so Majo pregledali še zdravniki. Na posestvo se je vrnila z berglami in bolečinami, a je kljub temu morala v kajžo. Kmetija je po novem na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.15 na POP TV, vsako oddajo pa si lahko ogledate dan prej na VOYO.