Razgrete glave pred pomembno odločitvijo porote

Na dan, ko bo porota odločala o usodi enega izmed finalistov, bo Bojan Kermavner opazil, da so ti začeli delati, obenem pa intenzivno lobirati za njihove glasove. Lobirala bo tudi Sara Rutar , saj želi zaščiti Reneja Šantića in v areno poslati dvojčka. Danijela Friglja bo spomnila, da sta krojila usodo vseh tekmovalcev, tudi njegovo.

Luki Lampretu se bo zdelo, da sta dvojčka jezna: "Zato ker jima ne gre tako, kot onadva hočeta." Med delom bo Tilnu očital: "Ne morem verjeti, stari. Dobro sta skrivala celo Kmetijo." Luka ima očitno prav glede porote, saj se bo Jan jezil na člane: "Šest idiotov so nam dali. Pa kje je tu kakšna logika?"

In o čem bo nocoj odločala porota? Razkrijemo vam lahko le, da bo rezultat izenačen, Danijel pa bo razjezil dvojčka: "Danijel je p***, ne drži se dogovorov."