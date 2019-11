Adrijana Štribl pravi, da je v igri za 50.000 evrov razmišljala s svojo glavo in sprejemala svoje odločitve. Pojasnila je, zakaj je med dvobojem priskočila na pomoč Sari Rutar, potem pa si je premislila, ter kakšna čustva je v resnici gojila do Reneja Šantića.

V areni si se pomerila s Saro Rutar. Dvobojevala si se prvič, v kar treh vrstah dvoboja in v silnem nalivu. Kaj je bilo zate najtežje v tej preizkušnji? V tej preizkušnji mi je bilo najtežje, da je deževalo, drugega pa nič. Pred areno si napovedovala, da se boš borila kot lev, in res si se, vse do trenutka, ko si prišla do Sare, in ji pomagala pri izvijanju vijakov, nato pa si vendarle zaključila drugi dvoboj kot zmagovalka. Zakaj si se odločila za takšno potezo? Si morda želela predati dvoboj, nato pa si si premislila? Res je, napovedala sem, da se bom borila kot lev, a moje misli in srce so bili že nekaj časa doma. Ja, pri drugem dvoboju sem Sari mislila že predati dvoboj, ampak sem si v zadnjem hipu rekla, da če si res tako želi ostati na kmetiji, kot je govorila, se bo pa zato tudi potrudila.

Hotela je, da bi se Sara potrudila za zmago FOTO: POP TV

Jan Klobasa se je, ker si pomagala Sari, na tribuni precej razburil, kasneje na posestvu pa brez dlake na jeziku komentiral tvojo odločitev. So te njegove besede presenetile? Ne, Janove besede me niso presenetile, on izreče, kar mu v tistem trenutku pade na pamet. Ali meniš, da sta te dvojčka Klobasa samo izkoristila za svoje načrte, in je imel Rene Šantić prav, ko je govoril o tem, da sta ti ‘oprala možgane’? Dvojčka Klobasa me nista izkoristila za svoje načrte, ker bi se lahko kadarkoli drugače odločila in drugače glasovala, ampak onadva sta vedno vse povedala na glas, kako sta si zamislila potek igre, in meni je bilo prav. Zakaj bi si še jaz morala beliti glavo, komu dati kamenček, če so to lahko delali drugi? (smeh) Ko je Rene izjavil, da sta mi oprala možgane, se pa je krepko zmotil. Z nikomer se nisem posebej povezala, razmišljala sem s svojo glavo in sama sprejemala svoje odločitve. Kako pa gledaš nanju sedaj, ko si si lahko pogledala vse oddaje? Glede na fotografije, ki jih objavljaš na Instagramu, imamo občutek, da sta si z Janom zelo naklonjena. Jan in jaz se prav lepo razumeva. Spoznal me je tudi v takšni luči, kot sem v realnem življenju, in ugotovil, da le nisem tako mirna, kot sem bila v šovu. Da znam biti tudi jaz tako nora kot je on. V pozitivnem smislu.

Ali te je s svojimi izjavami in dejanji po ogledu oddaj presenetil kdo izmed ostalih tekmovalcev? Nihče me ni kaj posebej presenetil s svojimi izjavami. Ljudje smo si različni in vsak ima drugačen pogled na katerokoli situacijo, zato so tudi izjave različne. Vsak pač pove, kar si misli, in to je to. In ker sva ravno pri Reneju, ali si se, kot sta sklepala on in Tanja Balabanić, res zagledala vanj, kasneje pa si se zaprla vase, ker nisi dobila, kar si hotela? V Reneja se nisem niti malo zagledala. On ni moj tip. Res pa je, da sva se v gozdu zelo razumela, ko sva prišla na posestvo, pa je on začel igrati igro, da bi se povezal z moškimi. Jaz sem, kakršna sem, in sem se odmaknila od njega. Jaz ne potrebujem toliko pozornosti, kot jo potrebuje on. Pa se je, ko kamer ni bilo zraven, zgodilo kaj romantičnega med tvojimi sotekmovalci? Med tekmovalci se, kolikor jaz vem, ni zgodilo nič romantičnega. Če pa se je, so to dobro skrili pred kamerami. Jim pa tudi privoščim, če se je. Prve štiri tedne šova si bila del četverice odpadnikov, kjer tudi ni bilo vse rožnato. Še največ sporov si imela z Bojanom Kermavnerjem. Simona Križnik je po koncu šova spremenila mnenje o njem, češ da bi ga morala bolj poslušati. Si ga morda tudi ti? Kljub najinim prepirom z Bojanom imam o njem dobro mnenje. To je bila igra in vsak je ubral svojo pot. Z njim se pa ne bi povezala.

Adrijana: V Reneja se nisem niti malo zagledala FOTO: POP TV

V kakšnih odnosih pa si danes s Simono, s katero bi se po strašnem prepiru , ki se je začel zaradi cigaret, skoraj stepli? Z Simono sva se videli enkrat po koncu snemanja. Sva normalno spregovorili nekaj besed, to pa je tudi vse. Vsak ima svoj pogled na najin prepir s Simono. Kako pa je bilo spremljati samo sebe v oddajah Kmetije? Predvsem imamo v mislih tvoje jezne reakcije, ko so se te nekateri tekmovalci in gledalci kar malce bali. Odkrito, spremljati samo sebe v Kmetiji je kar zanimivo. Moje reakcije so bile, kakršne so bile, spremeniti jih ni mogoče. To se zgodi, ko si pod pritiskom in se ti vse skupaj nabere, in potem eksplodiraš. V realnem življenju tega pri meni ni. Če se s kom skregam, se odmaknem, grem na kakšen daljši sprehod, da se umirim, potem pa se poskusim pogovoriti. Če vem, da sem naredila napako, se znam tudi opravičiti, tako sem se tudi Simoni že v šovu. Kako so tvojo pojavljanje v šovu komentirali tvoji najbližji, ki so te čakali doma? Domači so pričakovali, da bo nekako tako, kot je bilo. Dolgo sem lahko tiho, ampak ko se pa pri meni nabere, pa eksplodiram, če se nimam kam umakniti. Drugače pa so zadovoljni, ker sem bila 'solidna'. Samo to, da sem bila tako tiho, jim ni šlo v račun, ker drugače kar rada govorim (smeh). Kakšno pa je bilo vaše srečanje po tako dolgem času? Srečanje po dolgem času bilo zelo čustveno. Tekle so solze, takoj smo si padli v objem.

'Moje reakcije so bile, kakršne so bile, spremeniti jih ni mogoče' FOTO: POP TV

Kako je sodelovanje v šovu vplivalo nate in kakšnih odzivov si bila deležna doslej? Šov je dobro vplival na mene. Ugotovila sem, da lahko zelo dolgo zdržim brez tehnologije, telefona in televizije. Drugače pa sem veliko bolj začela ceniti hrano in pa družino. Saj ne, da družine prej nisem cenila, ampak je drugače, ko si čisto odrezan od njih, in ne veš, kaj se z njimi dogaja. Takrat je pa res hudo in jih začneš še bolj ceniti in si želiš čim več časa preživeti z njimi. No, vsaj jaz. Odzivi so v večini pozitivni. Ko sem prišla domov, se mi je nekajkrat telefon sesul, dobila sem res ogromno pozitivnih misli, besed, itd. So pa tudi negativni komentarji, ampak se na njih ne oziram, ker prevladujejo pozitivni, in tisti slabi hitro zbledijo. Sto ljudi, sto čudi in vsak človek ima drugo mnenje. Saj svet ne bi bil zanimiv, če bi vsi imeli enakega. Za konec, kdo izmed tekmovalcev bi si po tvojem mnenju zaslužil zmago in 50.000 evrov? Jaz privoščim zmago v prvi vrsti dvojčkoma, ker sta v šov prišla fokusirana in pripravljena na vse. Cel potek igre sta znala voditi in za to jima lahko rečem le kapa dol. Drugemu pa privoščim Lukcu, ker je bil zelo miren, z nikomer se ni kregal in bil je zelo iskren.