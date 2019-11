Dvojčka novi glavi družine, Danijel v solzah

Božidara Vezjak je izpolnila svojo obljubo in za glavi družine imenovala Jana in Tilna Klobaso. Dvojčka sta uresničila željo izpadle tekmovalke in za hlapca določila Denisa Šajherja Kovačiča, dekla je Adrijana Štribl. Danijel Frigelj pa se nikakor ni mogel veseliti že druge zmage v areni.

Težki trenutki za Danijela Danijelu Friglju in Marjani Povše se ni zdelo prav, da jima nihče ni čestital za zmago. Denis Šajher Kovačič ga je imel medtem v zobeh, saj se mu zdi zahrbten, zameril se je tudi Tomu. Danijel je v težkih trenutkih zelo pogrešal svoje najbližje. V solzah jim je sporočil, da jih ima rad, da si je želel iti domov, a je bil v areni enostavno močnejši.

Danijel je strašno pogrešal svoje najdražje FOTO: POP TV

Dvojčka postaneta glavi družine Božidara je v poslovilnem pismu zapisala, da je vsak izmed tekmovalcev v njej pustil svoj pečat. Za glavo družine je določila Jana in Tilna Klobaso. Rene je šel takoj poizvedovat, kakšne načrte imata. Tilna je zmotilo, da pred tem z njima ni kaj dosti komuniciral, ko pa sta postala glavi, se je to spremenilo.

Novi glavi družine FOTO: POP TV

Pogovori o Sari Jan je med pogovorom z Renejem izjavil, da se mu Sara še vedno zdi največji taktik na posestvu, Denis pa ji je povsem podrejen. Jan: "Sara to dela na skrivaj, povleče na samo. Jaz ne vem, kaj komu govori, ampak zelo dobro igra." Reneju je še zaupal, da Denis brez njenega mnenja ne stori ničesar. Rene je ocenil, da je tekmovalec zasvojen s Saro, Jan pa se je spraševal, kako se lahko zaljubiš v desetih dneh. Dvomil je tudi v to, da mu je, kot je trdil, na posestvu lepo. Jan: "Veš, komu je tu lepo? Ki živi doma pod mostom, ki nima nič za jesti, ki ga družina sovraži, in ki je brez prijateljev."

Rene je šel takoj v akcijo FOTO: POP TV

Zaskrbljena gospodarica Nada Gospodarica Nada je ocenila, da bosta dvojčka zaradi neizkušenosti oba skupaj komaj za tri četrt glave družine, zato je bila zaskrbljena. Opozorila ju je na zapuščen vrt, na katerega vedno znova pozabljajo. Družina mora v bližnjem gozdu postaviti varno adrenalinsko trim stezo, 'zipline' čez ribnik in pripraviti tri vrste sladoleda brez pomoči glavne kuharice, kar je Sara dojela kot kazen. Luku se je naloga zdela kot misija nemogoče, Danijel pa je bil optimističen, toda družina bo morala stopiti skupaj.

Dve glavi ali tri četrt ene? FOTO: POP TV

Dekla je Adrijana, hlapec Denis Jan in Tilen sta za deklo določila Adrijano, ki pa je ni skrbelo, saj so ta teden načrtovali moški dvoboj. Ker si je Božidara zaželela, da izpade Denis, sta ga dvojčka imenovala za hlapca. Slednje Denisa ni pretirano skrbelo, glede na to, da je Adrijana dekla. Marjana se je kmalu zatem hudovala, ker ji je Adrijana poskušala ukazovati glede izbire dvoboja. Povedala ji je namreč, da če jo bodo izbrali za prvo dvobojevalko, bo izzvala njo, in dodala, da ne sme izbrati dvoboja v moči ali v znanju, kar se je Marjani zdelo nezaslišano.

Znebiti se hočejo Denisa FOTO: POP TV

Luka izbran za črno ovco Jan in Tilen sta postrojila tekmovalce, nato pa jih peljala na glasovanje za črno ovco. Največ glasov je prejel Luka, dvojčka pa sta upala, da jima bo prinesel namig in jima povedal, kaj se v resnici dogaja v gozdu. Luko je skrbelo, saj ni bil vajen samote.

Nenavaden izbor črne ovce FOTO: POP TV

Pismo za Danijela Danijel je v hlevu našel pismo svoje drage. Izvedel je, da je doma vse po starem, in se razveselil zapisa: "Veliko si že prestal. Ostani zvest sebi in bodi iskren še naprej. Na koncu se to obrestuje." Danijel je jokal, hkrati pa ga je doletelo spoznanje, da v boju ni sam, saj ima podporo domačih. Obljubil je, da se bo boril še naprej.

Prihodnjič bodo glasniki stricev iz ozadja zaslišali Luko, ki bo postavljen, kot se je izrazil sam, pred veliko moralno dilemo. Na tapeti pa bo Denis, ki bo naredil veliko napako, izgubil bo listek z namigom. Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.