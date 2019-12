Dvojčka obujala spomine

Dvojčka Klobasa in Marjana Povše so morali noč pred dvobojem preživeti v hiši v gozdu. Tam so obujali spomine na začetek šova, ko so se skupaj znašli v hiši za hlapca in deklo.

Dvojčka Klobasa in Marjana Povše se bodo v nocojšnji oddaji Kmetije spopadli za prvo mesto v superfinalu resničnostnega šova Kmetija. To je pomenilo selitev v hišo v gozdu, kjer so bivali odpadniki, za njimi črne ovce in na koncu še dvobojevalci. Razigrani finalisti FOTO: POP TV Marjana se je spomnila na teden, ko je morala kot dekla skupaj z njima spati v hiši za hlapca in deklo. Ker je bilo tam premalo prostora za vse tri, so dobili idejo za 'sendvič'. Tega so za šalo ponovili še v hiši v gozdu, nakar je Jan izjavil: "Danes bo vroča noč." In nocoj napeta arena. Ne zamudite dvoboja med enim izmed dvojčkov in mladostno Marjano nocoj ob 20. uri na POP TV ali že zdaj pojdite na VOYO.