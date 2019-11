Dvojčka ostala brez vstopnice za finalni teden

Luka Lampret in Tanja Balabanić sta se sporekla zaradi tobaka, dela in izdajstva. Gospodarica Nada je tekmovalcem pogledala skozi prste, strici iz ozadja pa so se odločili, da dvojčka nista opravila skrite naloge.

Konec lova na vstopnico Medtem ko so tekmovalci na posestvu vadili skupaj z gostom Denisom Porčičem - Chorchypom, je Jan priganjal Tilna, da morata najti vstopnico. Nakar sta našla pismo, v njem pa sporočilo, da nista uspešno opravila skrite naloge. Njun lov je bil zaključen, a sta napovedala, da bosta v areni dala vse od sebe. Danijel Frigelj pa se je medtem pritoževal Reneju, ker ga je vse bolelo, pa je moral v areno, medtem ko sta dvojčka lahko počivala in se učila Pratiko. Rene mu je povedal, da bi moral sam bolj paziti, če pa je dvobojevalec.

Ostala sta brez vstopnice FOTO: POP TV

Luki so želeli izmakniti vstopnico Jan je zaupal Tanji, kakšna je bila njegova in Tilnova skrita naloga. Tekmovalka je bila prepričana, da bo Jan našel namige, pripravljena je bila tudi pomagati pri iskanju. Oba sta se hitro povezala z Danijelom, da bi Luki skupaj izmaknili vstopnico. Luka je ugotavljal, da je Tilen besen nanj, pa ni vedel, zakaj. Povedal mu je, da ne bo pomagal pri tedenski nalogi, in ga odslovil, nakar je zaupal Sari, kakšno nalogo sta imela z Janom, in da ima Luka po vsej verjetnosti vstopnico za finalni teden. Sara je posumila, da ima glava družine tudi Denisove namige.

Tuhtali so, kako bi prišli do Lukove vstopnice FOTO: POP TV

V Janovem klanu ni več ljubezni Luka in Tanja sta se med kosilom sporekla glede tobaka, nato še zaradi njenih motivov, zakaj je prišla v šov. Rene je povedal Luki, da bi moral bolj udariti po mizi, da bi bila naloga opravljena, glava družine pa je spomnil Tanjo, da jo je lepo prosil, naj se loti dela, pa se je izmikala. Tanja je na koncu očitala Luki in Tomu, da ni bilo lepo od njiju, ker sta izdala dvojčka. Luka se je čudil, ker je med nekdanjimi zavezniki zavladalo sovraštvo. Nikakor se ni nameraval izdati, da ima vstopnico. Tanja se je po prepiru odločila, da bo na vsak način našla Lukovo vstopnico. Tanja: "Na hinavski način jo je dobil, na hinavski način mu jo poberemo."

Dvojčkoma se podirajo načrti FOTO: POP TV

Druga priložnost za tekmovalce Gospodarica Nada je hitro ugotovila, da tekmovalci niso pobrali koruze. V kuhinjo so jo privabile omamne vonjave, ki sta jih ‘zakrivila’ Sara in gost Denis. Bila je navdušena na jedmi, Sara pa nad slišanimi pohvalami. Nada je uživala tudi med kmečkimi igrami, na katerih so slavili gosti. Žal pa družina ni pobrala koruze, za kar je Luka krivil slabe odnose na kmetiji, a to Nade seveda ni prepričalo. Ker pa so vse ostale dele naloge opravili dobro, jim je dala drugo priložnost. Nalogo lahko dokončajo naslednji teden, a na njivi ne sme najti nobenega storža.

Gospodarica Nada je tekmovalcem dala drugo priložnost FOTO: POP TV

Med slovesom od dvobojevalcev tokrat niso tekle solze Večer so tekmovalci zaključili z zabavnim treningom, Jan pa je premišljeval o dvoboju. Odločen je bil, da se bo vrnil na posestvo, potem pa bo vsem trda predla. Tanja: "S teboj sem." Samuraji so nato tekmovalce presenetili z nagrado. Dobili so hrano, pivo in celo tobak, ki se ga je najbolj razveselila Tanja. Luka se je gostom zahvalil za obisk in prijetno druženje. Po večerji so se dvobojevalci odpravili v kajžo, a tokrat niso tekle solze, le Luku je bilo težko zaradi spora s Tilnom. Vsi trije dvobojevalci so napovedali težek boj, Danijel pa je ocenil, da se dvojčkoma ni treba obremenjevati z nalogo prihodnjega tedna, saj bosta takrat že doma "ajala na toplem, v svoji hiški".

Luki je bilo hudo samo zaradi Tilna FOTO: POP TV

