Dvojčka po Tanjini zaslugi varna do finalnega tedna: Pa nama je uspelo

Tekmovalci niso bili presenečeni, ker je Tanja Balabanić za glavo družine imenovala Jana in Tilna Klobaso. Dvojčka sta razkrila svoje načrte, ki se tičejo Reneja Šantića in Sare Rutar. Slednja pa se je razveselila težko pričakovanega obiska.

Sara se ne boji porote Jan in Tilen Klobasa sta uživala v družbi svojih najdražjih, medtem pa so Marjana Povše, Sara Rutar in Luka Lampret debatirali o prihajajočem finalnem tednu. Sara je menila, da se ji ni treba bati porote, ki bo odločala o njihovi usodi, enako velja za Luko in Marjano, medtem ko bi morala Jan in Tilen po njenem mnenju biti v skrbeh. Luka je nato potožil, da ga dvojčka podcenjujeta, a da bo prišel čas, ko bo pokazal, kaj zna.

Hvaležni jedec Rene je po napornem dvoboju zmasiral Saro. Želel se ji je oddolžiti za dvojne porcije hrane, ki jih je vseskozi deležen. Povedal ji je, da gresta ta teden skupaj v dvoboj, pa mu ni verjela, a je po drugi strani pričakovala, da se bo Jan želel maščevati, ker je izločila Tanjo. Oba bosta poskusila storiti vse, da bi tok dogodkov obrnila sebi v prid.

Jan in Tilen nova glava družine Družina je izvedela, da bosta ta teden klobuka glave družine nosila Jan in Tilen Klobasa. Tanja Balabanić je Janu namenila posebno sporočilo: "Bori se do konca, ker si res zaslužiš zmago. Niti malo ne dvomim vate. Saj veš, zaupaj mi. Rada te imam in komaj čakam, da se spet vidiva." Ker sta postala glavi družine, gresta varna v finalni teden šova. Jan: "Pa nama je uspelo." Hitro sta obelodanila tudi svoje načrte, v areni sta res želela videti Saro in Reneja. Jan: "Jaz in Tilen sva lepo varna. In Luka. In mi trije bomo lepo gledali, kako se oni koljejo v areni, in jaz sem zelo, zelo, zelo vesel."

Spet na polje koruze Gospodarica Nada je družini naložila konkreten zalogaj. Pospraviti so morali še drug vrt, pred tem pa pobrati in pospraviti zelenjavo, posekati so morali polovico koruznice in izdelati maketo iz nje, povrh vsega pa zorati in pognojiti vrt in njivo. Tekmovalci so bili pesimistični, zdelo se jim je, da je naloga preveč obsežna. Luka pa se je pritoževal: "Dvojčka sta nesposobna, njima gre samo taktika od rok. Opravljanje nalog, to je nula."

Javila se je za dvoboj Rene je izvedel, da naj bi prav on postal prvi dvobojevalec, Sara pa druga dvobojevalka. Marjana mu je še zaupala, da naj bi Sara začela lobirati, da bi za drugo dvobojevalko izbrali Marjano. Rene je povedal, da se ne bo nikoli šel prilizovat sotekmovalcem: "Nisem jaz tak igralec. Grem do konca in čao." Sara je pojasnila, da se je res javila za dvoboj z Marjano, da bi družini olajšala izbiro.

Sarina sreča Na posestvo sta prišla Sarin oče Janko in njegova partnerica Tin. Janko je povedal, da je Sara vsekakor podeželski tip ženske, saj rada kuha in ima doma vrt, na katerem prideluje zelišča in zelenjavo. Sara je bila presrečna, nasmejana in pomirjena v družbi dveh oseb, ki jima lahko povsem zaupa. Njen oče je kasneje celo zavihal rokave in pomagal pri nalogi, Tin pa je zmasirala Saro. Tilen se je zadovoljno muzal, češ da je prav tako, saj bo potrebovala elan pred novo areno.

