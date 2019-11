Dvojčkoma druga priložnost, Božidara se je morala posloviti

Danijel Frigelj in Marjana Povše sta v areni presenetila in pokazala premoč nad pred tem veliko bolj samozavestnim dvojcem. Ko je že vse kazalo, da se bodo poslovili Jan Klobasa, Tilen Klobasa in Božidara Vezjak hkrati, je prišlo do preobrata.

Dekleta so pogrešala dvojčka Vseh pet dvobojevalcev je moralo v hišo v gozdu, ki jo je edini poznal Danijel Frigelj, zato se mu je zdelo, da je v prednosti. Napovedal je, da bo mirno spal, prihodnji dan pa bo pripravljen na boj. Družina se je morala znajti brez pomoči peterice in njihovega poznavanja kmečkih opravil. Na posestvu je bilo tiho, dekleta so zelo pogrešala dvojčka in Božidaro. Tom si je želel vrnitve dvojčkov, saj se je hotel pogovoriti z njima.

Pogrešale so dvojčka FOTO: POP TV

Prekletstvo črnih ovc Tekmovalci so se zbrali v areni. Denis Šajher Kovačič je povedal, da je opravil z Danijelom, ki je njega in Toma označil za hinavca, in se ju je želel znebiti. Tom je obžaloval, da ni že prej delil skrivnosti črne ovce s svojimi zavezniki. Upal je, da mu bodo odpustili, v nasprotnem primeru bo prvi na tapeti.

Denis je opravil z Danijelom FOTO: POP TV

Maščevanje ali razčiščevanje? V areno so prišli dvobojevalci. Dvojčka sta se odločila, da se bo skupaj z Božidaro boril Jan, saj bi mu Tilen v primeru poraza lažje odpustil. Dvojčka sta še povedala, da sta maščevalna in da bosta v primeru zmage morala razčistiti s Tomom, kajti Danijel jima je v gozdu predal določene informacije.

Pred dvobojem FOTO: POP TV

Presenetljiva zmaga? Dvobojevalci so se pomerili v igri Vroči lonci. Vsak par je imel eno roko zvezano z vrvjo, v drugi sta zvezana tekmovalca držala vsak svojo palico. Nanjo sta morala natakniti lonec, ga nesti čez oziroma mimo ovir in ga natakniti na klin. Danijel in Marjana sta uspela prva obesiti prvi lonec, prav tako drugega. V tretjem krogu jima je lonec padel na tla, a sta bila kljub temu hitrejša od nasprotnega para. Medtem ko sta Jan in Božidara hitela po četrti lonec, sta Danijel in Marjana uspela obesiti še zadnjega. Danijel je bil vzhičen: "Sem ti rekel, da zmoreš! Bravo, Marjanca!"

Zmagovalca! FOTO: POP TV

Dvojčka po presenetljivem preobratu nazaj na posestvo Medtem ko sta se Danijel in Marjana veselila, pa so Janovi in Tilnovi zavezniki jokali. Predvsem Tanja je bila povsem na tleh. Zanje je posijal žarek upanja, ko je Natalija napovedala: "Vaša pot na tej Kmetiji se ne konča nujno v tem trenutku." Trojica je dobila drugo priložnost. Roke so morali dvigniti tisti tekmovalci, ki na posestvu niso želeli Božidare, in bilo jih je kar osem. V tistem trenutku je Tilen vprašal, če lahko svoje mesto odstopita Božidari, a je bil odgovor negativen. Preden sta se poslovila od Božidare sta ji dvojčka naročila, naj ju imenuje za glavo družine, kar je tudi obljubila.

Jan je presenetil s plemenito gesto FOTO: POP TV

Jan oprostil Tomu Novo presenečenje je tekmovalce pričakalo na posestvu. Peneči kopeli, svečke, sadje in izdelki za osebno higieno so bili dober razlog za veselje. Tom in Jan sta skočila v kad in se pogovarjala o še vročem sporu zaradi izdajstva. Jan mu je povedal, da lahko gredo skupaj do finala, kar je pomenilo, da mu je oprostil.

Druga priložnost za Toma? FOTO: POP TV

Jan se počuti grozno Jan se je počutil grozno, ker se je kot poraženeec vrnil na posestvo. Pričakoval je, da bo Božidara pokazala več, a je po mnenju Tanje samo igrala, da je močna in samozavestna, da bi tako prestrašila sotekmovalce.

Jan se je počutil grozno, ker se je vrnil brez zmage. FOTO: POP TV

Najsrečnejši trenutki v njenem življenju Božidara je bila ponosna, ker je dokazala, da ni strahopetna. Z izidom dvoboja se je sprijaznila, odhajala je z lepimi občutki. Božidara: "To so bili najsrečnejši trenutki mojem življenju." Njena zadnja naloga je bila določiti novo glavo družine. Morda bo to Tilen, ki ji je še posebej sedel v srce.

Na posestvu je bila srečna FOTO: POP TV

Dvojčka po novem Danijelova zaveznika? Danijel je prišel do Luke in mu povedal, da mu ne bo predal namiga, kar je bilo mlademu tekmovalcu všeč, saj bi moral biti v nasprotnem primeru pripravljen na protiuslugo. Tilen pa se je začel dogovarjati z Danijelom, da bi se dokopal do namiga.

Danijel in dvojčka po novem zavezniki? FOTO: POP TV

