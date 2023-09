Dvojna moška zmaga, Anja in Klavdija ostajata izzivalki

Gregor Fabrici in Žan Simonič po dvobojih z izzivalkama Anjo Malešič in Klavdijo Bertalanič ostajata prva dvobojevalca. Tim Novak pa je mirno priznal, da je kradel družini Kristijana Kozoleta. Šel se je tudi opravičit, a ne iz srca, temveč zaradi tobaka.

Dež, dež, dež Izzivalci so obupovali, saj je bilo zaradi dežja življenje v šotoru vse prej kot prijetno. Poleg tega niso imeli dovolj hrane. Tim Novak je napovedal, da se bo kar poslovil, Anji Malešič pa je bolj kot dež šlo na živce negodovanje sotrpinov.

Anja je bodrila nesrečne sotrpine.

Nejc Hočevar je bil v skrbeh, ker so zaostajali pri tedenski nalogi, člani njegove družine pa so še sladko spali. Sosednja družina je svoje gredice že zaključevala, najbolj motiviran pa je bil prvi dvobojevalec Žan Simonič, ki mu je grozila arena. A tudi v hiši ni bilo pretiranega zadovoljstva zaradi dežja, najbolj pa se je pritoževala Suzana Bajrić, kar pa je Luku Jurenu šlo na živce: "Jaz mislim, da ta Suzana ni za nikamor, ampak je tako ali tako nepomembna, ker nima nobene vloge, razen da 'mota' čike." Nejc: "Suzani poskušam malo namigniti, da se da tudi v dežju delati, ampak efekta več kot očitno ni." Gregor in Žan se pomerita z Anjo in Klavdijo Gregor Fabrici in Žan Simonič sta se na ta dan morala pomeriti vsak z enim izzivalcem. Gregor se je odločil za Anjo, ki se je tokrat odločila boriti. Anja: "Zaradi tega, ker gre zame in za moj obstoj. Zdaj mi pa že res voda teče v grlo, tako da tudi, če bom šla k vijoličnim, bom vsaj na posestvu." Pomerila sta se v igri Kraljev meč, v kateri sta na palico nalagala lesene okroglice, vmes pa stopala na stopnice. Tisti, ki je svoj meč držal v roki dlje časa, je postal zmagovalec dvoboja. To je uspelo Gregorju, ki se je lahko vrnil v hišo.

Žan Simonič se je v enaki igri pomeril s Klavdijo Bertalanič. Dlje časa je meč uspelo držati Žanu, ki se je lahko vrnil v hlev. Tudi on tako kot Gregor ostaja prvi dvobojevalec. Člani družine so se ga razveselili, saj so ga potrebovali pri tedenski nalogi. Če bodo uspešnejši, njemu in njegovemu nasprotniku tudi ne bo treba v areno.

Pomoč za premražene izzivalce Natalija Bratkovič se je nato vrnila v šotor, da bi preverila, v kakšnih razmerah živijo izzivalci. Videla je lahko, da je tam vse premočeno in blatno. S pomočjo tekmovalcev je poskrbela za premražene izzivalce. Tamari se je zdelo pomembno, da stopijo skupaj, pa čeprav tekmujejo drug proti drugemu, Klara Vodopivec pa se je pritoževala: "Kaj je pa pri nas? Nas pa nobeden ne vidi?" Tamara Talundžić: "Dobro se z dobrim vrača in mislim, da jim bo to veliko pomenilo."

Namera Kristijanove družine se izjalovi Kristijanova družina se je dogovarjala, da bo na tržnici kupila ves tobak, da bi se maščevala sosedom, ki so enako storili teden poprej. Niso pa se vsi člani strinjali s tem načrtom, a je David Peter Sekirnik tobak kljub temu kupil. To pa je v jok spravilo Tamaro: "To je pohlepno. Ni pošteno. Ni poštena igra. Lahko bi imeli vsi pol pol, pa bi bili vsi srečni." Razkrila je še: "Kristijan je rekel, da niti ne smem vzeti tobaka, ker drugače ne bomo od njih dobivali stvari." Kristijan pa se je vmes pritoževal: "Res ne razumem, zakaj ljudje hodijo v šov, če niso psihično stabilni." A prodajalec Luka ni želel več solz na posestvu, zato je Tamari dal polovico tobaka in Davidu vrnil zlatnike, nato pa vsakemu tekmovalcu dal še po en kozarec tobaka. Za Tamaro se je tako dobro res hitro vrnilo z dobrim.

Tim mirno prizna, da je kradel on Družina v hiši se je poglobila v Kmečki list, v katerem je bila fotografija nočnega tatu. Kristijan je povedal, da že tri dni sumi Tima Novaka, sedaj pa mu je postalo jasno, da krade on. Isti dan se je soočil z njim, Tim pa je vse priznal. Tim: "Saj sem vedel, da se bo enkrat izkazalo, da sem jaz to kradel. Zdaj oni, ki so malo bolj pametni, bodo vedeli, da sem to naredil zato, ker nam štiri dni ni dal hrane." A Kristijan je zahteval, da naj se vsem članom družine opraviči in vrne ukradeno. Ko je povedal, da bi se mu to zdelo pošteno, ga je Tim vprašal, če je bilo pošteno to, da so ga izglasovali za izzivalca. Tim: "Kaj je tu pošteno? Nič ni pošteno." A je dodal, da se bo opravičil vsem, razen Davidu in Mateji Šereg.