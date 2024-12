Dvojna Timova zmaga, njegova Tina mu še vedno stoji ob strani

Tim Novak je dve leti sanjal o zmagi v Kmetiji, do uspeha ga je med drugim pripeljala nepričakovana umirjenost v areni. Vrnitev domov je bila zanj nekaj posebnega, a ga je čakalo veliko pogovorov z dekletom Tino, ki ostaja ob njegovi strani. Z njo odhaja na potovanje, s Tamaro Talundžić in Anjo Malešič pa po nakupih.

V drugo gre rado, bi lahko rekli v tvojem primeru. V svoji prvi Kmetiji te je premagal kasnejši zmagovalec Žan Simonič, letos si si sam priboril nagrado in laskavi naziv zmagovalec Kmetije 2024. Koliko ti ta zmaga pomeni? O tej zmagi sem sanjal dve leti. Mislim, da se je moja ogromna želja videla čez celotno Kmetijo, kot tudi to, kaj vse sem pripravljen narediti, da jo osvojim. Še sam ne morem sprocesirati, da mi je uspelo.

Tim Novak v superfinalni areni icon-picture-layer-2 1 / 15

A najprej si si moral priboriti ključ za superfinale. Nik Triler je s svojim jokerjem poskrbel, da si se pomeril s Tjašo Vrečič. Stanislav Travnikar je komentiral, da si takrat postal nervozen, tudi sprl si se z Borisom Vidovičem. Kako zelo te je bilo strah spopada s Tjašo? Spopada s Tjašo se nisem bal, saj sem vedel, da imam vse, kar potrebujem za zmago. Ko sem videl areno, sem vedel, da bo zmaga na moji strani, saj je kondicija imela veliko prednost. Res je, da so se Tjaše bali mnogi, saj ima veliko mišične mase in tako dalje, ampak to ne prinese zmage v Kmetiji. Tjaši si se opravičil, preden si povlekel za vrvico s ključem za superfinale. To je bil lep izraz spoštovanja, ki si ga čutil do svoje nasprotnice. Zakaj pa ji ni tvoj klan že prej izkazal podpore v zahvalo za to, da vam je pomagala vstopiti v igro za 50.000 evrov? Opravičil sem se, zato ker sem vedel, da ima veliko željo po zmagi in kako zelo se je trudila. Podpore pa ji nismo izkazovali taktično, saj smo vedeli, kakšno igro igra, in ker je že imela ustvarjen svoj klan. Po dolgih 70 dneh je napočil čas za zadnji obračun. Tvoja nasprotnika v superfinalu Nik Triler in Stanislav Travnikar sta ti bila ves čas za petami, a si v zadnjem delu konkretno povedel. Kako si doživljal ta vaš spopad? Spopad z Nikom in Stanetom sem v primerjavi s preostalimi arenami doživljal dokaj sproščeno, kar me je zelo presenetilo. Niti enkrat nisem pogledal, kje sta, saj sem imel popoln fokus nase. Ob tvoji zmagi sta bili najglasnejši Tamara Talundžić in Anja Malešič, tvoji veliki zaveznici. Kakšen je bil pravzaprav vaš dogovor? Slišali smo lahko, da se veselita novih torbic. Hvaležen sem za vse, kar sta Tamči in Anja storili zame, in zagotovo je bila moja pot lažja kot pri nekaterih, ampak to pot sem si ustvaril čisto sam. V zahvalo za tako podporo bomo zagotovo šli po nakupih. Drugih dogovorov nismo nikoli imeli.

Kmetija 2024 icon-picture-layer-2 1 / 27

Nuša Šebjanič se je po drugi strani veselila potovanja s teboj. Kakšen je bil zaključek vajine zgodbe? Najina zgodba z Nušo se je končala tam, kjer sva začela. Na kmetiji. Od takrat se nisva več videla. Ali si danes hvaležen Tamari, ker je posegla med vaju z Nušo? Vprašanje je namreč, kako bi vajin odnos vplival na tvojo osredotočenost na borbo in končno zmago. Zagotovo sem hvaležen Tamari in žal mi je, da je nisem bolj poslušal, saj sem si zelo umazal ime. Če se to ne bi zgodilo, bi moj fokus in osredotočenost bila enaka, kajti to mi je šlo ves čas po glavi. V 70 oddajah se je zgodilo ogromno. Ali te je ob ogledu karkoli presenetilo? V 70. oddaji sem samega sebe presenetil, kako miren sem ostal v areni in kako so me punce podpirale na tribuni in bučno navijale. Kakšna je bila tvoja vrnitev v realno življenje in kakšno je bilo vajino snidenje z najdražjimi in dekletom Tino? Vrnitev domov je bila nekaj posebnega. Vsi so me nerealno pogrešali in takoj sem nazaj dobil čustva in občutke iz realnega življenja. Gledalce seveda zanima, ali sta se uspela s Tino o vsem pogovoriti in ali sta še vedno skupaj? S Tino nadaljujeva odnos. Imela sva dolge pogovore o tem. Zelo ji je bilo hudo, ampak sva šla čez vse to. Nagrada je tvoja, povedal si, da boš dekle peljal v Egipt. Ali si to že uresničil in kakšne načrte še imaš za prihodnost? V Egipt grem 16. februarja. Mi je Tina kupila karto za rojstni dan in komaj čakam, da greva na malo oddiha od vsega. Plan za naprej je preprost, delati na sebi in karieri ter hraniti denar. In ko se pojavi dobra priložnost, jo bom izkoristil.