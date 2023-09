Ekipa v skrbeh, Klara se je med dvobojem onesvestila

V novi oddaji Kmetije na posestvo prihaja gospodarica Nada , ki bo odločala o zmagovalcu pri tedenski nalogi. Družina v hlevu jo bo želela mirno pričakati, a jim je ponoči dež spral barvo s kokošnjaka, zato bodo morali znova zavihati rokave. A tudi to ne bo dovolj. Nada bo hitro ugotovila, da kokošnjaku nekaj manjka. Nada: " Glede na to, da so vsi mladi, pa enega takega načrta ne znajo prebrati. "

V kajži bodo Nadino odločitev nestrpno pričakovali dvobojevalci Sara Bajec, Maja Pavlovič, Nejc Hočevar in Luka Juren. Sara in Luka sta novinarja pod krinko in vesta, da se bo za enega izmed njiju bivanje in delo na posestvu danes zaključilo. Poskrbeti bi namreč morala, da ne postaneta dvobojevalca, kajti iz arene zanju ni povratka v hišo oziroma hlev.