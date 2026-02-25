Ema hudo kršila pravila bivanja na kmetiji

Ema Dragišić bi morala noč preživeti v hlevu, a si je privoščila prepovedan izhod. Tekmovalci bodo njeno dejanje obsodili. Mark Baržić : " Vsi smo bili tam, vsi bomo še enkrat tam notri. To ni pošteno. " Carmen Osovnikar : " Verjetno mora biti neka sankcija, že zaradi drugih, se mi zdi. "

Kazen bo vsekakor sledila. Ali bo Ema izločena iz tekmovanja? Urška Gros : " Jaz mislim, da je prav, da je Ema dobila kazen, ker že od samega začetka krši pravila. Vsi smo se jih držali, samo ona ne. "

Tekmovalci pa bodo sprejeli pomembno odločitev. Izglasovali bodo dvojici, ki ju bodo želeli spremljati v dvoboju. Natalija Bratkovič bo razkrila: "Zmagovalni par. Eden od njiju bo postal nova glava družine prihodnjega tedna."

