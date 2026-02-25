Naslovnica
Kmetija
Kmetija

Ema hudo kršila pravila bivanja na kmetiji

Velenje, 25. 02. 2026 15.48 pred 42 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Ema Dragišić ni prespala v hlevu, kar bi morala kot dekla tega tedna. Kazen bo neizogibna. Ali se bo morala posloviti in kdo bo zmagovalec pomembnega dvoboja?

Ema Dragišić bi morala noč preživeti v hlevu, a si je privoščila prepovedan izhod. Tekmovalci bodo njeno dejanje obsodili. Mark Baržić: "Vsi smo bili tam, vsi bomo še enkrat tam notri. To ni pošteno." Carmen Osovnikar: "Verjetno mora biti neka sankcija, že zaradi drugih, se mi zdi."

Kazen bo vsekakor sledila. Ali bo Ema izločena iz tekmovanja? Urška Gros: "Jaz mislim, da je prav, da je Ema dobila kazen, ker že od samega začetka krši pravila. Vsi smo se jih držali, samo ona ne."

Tekmovalci pa bodo sprejeli pomembno odločitev. Izglasovali bodo dvojici, ki ju bodo želeli spremljati v dvoboju. Natalija Bratkovič bo razkrila: "Zmagovalni par. Eden od njiju bo postal nova glava družine prihodnjega tedna."

Ne zamudite nadaljevanja Kmetije nocoj ob 20. uri na POP TV.

Osamljeni jezdec Igor: Tale biceps je ostal sam

Masai_Mara
25. 02. 2026 16.31
Ce kdo na tej kmetiji krsi pravila je to Igor , ki izvaja psihicno in verbalno nasilje nad sotekmovalci. Ce je za produkcijo to sprejemljivo se lahko upraviceno vprasamo po zdravju teh ljudi.
inside1
25. 02. 2026 16.19
Ona se tak skoz ima za nekaj posebnega. Saj pravila so znana. Domov naj gre...ne bo nobene škode.
