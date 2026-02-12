Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Kmetija Nemirna kri Na lovu Štartaj, Slovenija! VOYO Prijavi se
Voyo.si
Kmetija

Ema je druga dvobojevalka, njena simpatija Jan ji je zaril nož v hrbet

Velenje, 12. 02. 2026 21.17 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Kmetija 2026

Tekmovalci so za nasprotnico Nuši Šebjanič izglasovali Emo Dragišić, ki jo je še najbolj prizadelo izdajstvo Jana Zoreta. Jušu Čopu ne bo treba v areno, a so ga boleli glasovi sotekmovalcev, s katerimi je garal cel teden.

Požigalec Dejan

Carmen Osovnikar jo je zjutraj čakal šok. Izvedela je, da je ponoči gorelo na podstrešju hiše. Dejan Guzej je spal v nekdanji skrivni sobi in si je prižgal svečo, saj je tam čista tema. Svečo je hotel ugasniti, a je pred tem utonil v spanec. Zbudil se je v dimu in dve uri je trajalo, da se je vse prezračilo. Dejan: "Danes zjutraj tam izgleda, kot da sem imel satanistične obrede."

Jutro na posestvu
Jutro na posestvu
FOTO: POP TV

Vsem gre Ema na živce

Dan je mineval v znamenju pogovorov o drugem dvobojevalcu, nasprotniku Nuše Šebjanič. V igri je bilo več imen, med njimi Dino Kurtović, Žan Zore, Juš Čop in Ema Dragišić. Nuša: "Vsem gre Ema na živce. Ema v celoti, ne samo njeno nedelo. Hodi po posestvu, taktizira, gor, dol, tudi meni gre na živce."

Zlat oreh za Gregorja

Pred glasovanjem je Igor Mikič zlat oreh namenil Gregorju Merdausu, ki je sam pristopil do njega z nasmehom in odprtim srcem. Pogovarjala sta se o osebnih stvareh, Gregor pa je omenil, da je neizmerno vesel, da je na posestvu, poleg tega je delaven in se razume z vsemi. Vse to je vplivalo na Igorjevo odločitev. Gregor je bil šokiran, a seveda vesel. V prihodnjem tednu si bosta tekmovalca delila usodo, saj je Igor postal enakopraven in enakovreden član družine, a bosta na glasovanjih lahko podelila le en glas.

Burno glasovanje, druga dvobojevalka postane Ema

Dino je oreh namenil Emi, sama ga je dala Jušu. Žiga se je odločil za Juša, Carmen prav tako. Juš je glasoval za Emo, nato pa je Aleksandra April presenetila z glasom Emi. Natalijo Bratkovič je zanimalo, od kod ta poteza, saj je sprva želela ščititi ženske. Aleksandra je pojasnila, da Ema ni primerna za življenje na kmetiji. Gregor je oreh namenil Jušu, Žan Emi, Alenka Weiss Jušu. Nuša se je želela v areni pomeriti z Emo. Dejan je glasoval za Juša, Mark Baržić in Urška Gros sta oreh namenila Emi. Franc Vozel je presenetil z glasom Jušu, ki je komentiral: "Zdaj vidim, da tukaj res nobenemu ne smeš zaupati."

Jan Zore se je s težkim srcem odločil za simpatijo Emo, saj je želel zaščititi Juša. Ema tega ni pričakovala: "To me je v bistvu zelo šokiralo. Nisem žalostna, samo neumno mi je, ker tu vara svojo punco z mano, mi govori, da me ima rad, in on da meni kamenček, potem ko ga jaz ščitim na glasovanju za imuniteto."

Pia Filipčič je najprej komentirala odnose na posestvu: "Po hiši se širijo neki pogovori: si z njim, si proti njim, če si z njim, si na tapeti, kar meni deluje zelo bizarno. Jaz se nobenega tukaj ne bojim, tudi jaz bom bila enkrat na tem mestu, bom šla v dvoboj, bom šla domov, se imam kam vrniti, tako da mi je to totalno absurdno." Aleksandra je izjavila, da naj bi to rekla Carmen, ta pa ji je očitala, da laže.

Pia je nato oreh namenila Jušu, zato je odločal Igorjev črn oreh. Tekmovalec je svojo odločitev sprejel na podlagi dela in komunikacije, tako je druga dvobojevalka postala Ema. Bila je prepričana, da bo Nušo z lahkoto premagala v moči.

Nuši je hudo zaradi Juša

Nuša je po izboru jokala, a ne zaradi sebe. Hudo ji je bilo zaradi Juša, ki je na glasovanju doživel razočaranje nad nekaterimi sotekmovalci. Prizadeli so ga predvsem glasovi Franca, Dejana in Gregorja, saj so skupaj delali. Zdelo se mu je lepo, da se je postavila na njegovo stran. Nuši pa se je zdelo neumno, da njej in njenim zaveznikom očitajo taktiziranje, hkrati pa to počnejo sami. A se je zvečer osredotočala na svojo drugo zaporedno areno.

Nuši Šebjanič je bilo hudo zaradi Juša Čopa.
Nuši Šebjanič je bilo hudo zaradi Juša Čopa.
FOTO: POP TV

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do petka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

kmetija 2026 ema dragišić

Incident na posestvu, tekmovalec skoraj požgal hišo

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
Kako je kolorektalni rak zaznamoval življenje Jamesa Van Der Beeka
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
cekin
Portal
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Regres 2026 občutno višji
Regres 2026 občutno višji
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Toliko slovenskih delodajalcev bo višalo plače
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
moskisvet
Portal
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Mlada ameriška sankačica išče ljubezen v olimpijski vasi
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
dominvrt
Portal
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
Trinajst življenj
Trinajst življenj
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534