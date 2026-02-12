Ema je druga dvobojevalka, njena simpatija Jan ji je zaril nož v hrbet

Požigalec Dejan

Carmen Osovnikar jo je zjutraj čakal šok. Izvedela je, da je ponoči gorelo na podstrešju hiše. Dejan Guzej je spal v nekdanji skrivni sobi in si je prižgal svečo, saj je tam čista tema. Svečo je hotel ugasniti, a je pred tem utonil v spanec. Zbudil se je v dimu in dve uri je trajalo, da se je vse prezračilo. Dejan: "Danes zjutraj tam izgleda, kot da sem imel satanistične obrede."

Jutro na posestvu FOTO: POP TV

Vsem gre Ema na živce

Dan je mineval v znamenju pogovorov o drugem dvobojevalcu, nasprotniku Nuše Šebjanič. V igri je bilo več imen, med njimi Dino Kurtović, Žan Zore, Juš Čop in Ema Dragišić. Nuša: "Vsem gre Ema na živce. Ema v celoti, ne samo njeno nedelo. Hodi po posestvu, taktizira, gor, dol, tudi meni gre na živce."

Zlat oreh za Gregorja

Pred glasovanjem je Igor Mikič zlat oreh namenil Gregorju Merdausu, ki je sam pristopil do njega z nasmehom in odprtim srcem. Pogovarjala sta se o osebnih stvareh, Gregor pa je omenil, da je neizmerno vesel, da je na posestvu, poleg tega je delaven in se razume z vsemi. Vse to je vplivalo na Igorjevo odločitev. Gregor je bil šokiran, a seveda vesel. V prihodnjem tednu si bosta tekmovalca delila usodo, saj je Igor postal enakopraven in enakovreden član družine, a bosta na glasovanjih lahko podelila le en glas.

Burno glasovanje, druga dvobojevalka postane Ema

Dino je oreh namenil Emi, sama ga je dala Jušu. Žiga se je odločil za Juša, Carmen prav tako. Juš je glasoval za Emo, nato pa je Aleksandra April presenetila z glasom Emi. Natalijo Bratkovič je zanimalo, od kod ta poteza, saj je sprva želela ščititi ženske. Aleksandra je pojasnila, da Ema ni primerna za življenje na kmetiji. Gregor je oreh namenil Jušu, Žan Emi, Alenka Weiss Jušu. Nuša se je želela v areni pomeriti z Emo. Dejan je glasoval za Juša, Mark Baržić in Urška Gros sta oreh namenila Emi. Franc Vozel je presenetil z glasom Jušu, ki je komentiral: "Zdaj vidim, da tukaj res nobenemu ne smeš zaupati." Jan Zore se je s težkim srcem odločil za simpatijo Emo, saj je želel zaščititi Juša. Ema tega ni pričakovala: "To me je v bistvu zelo šokiralo. Nisem žalostna, samo neumno mi je, ker tu vara svojo punco z mano, mi govori, da me ima rad, in on da meni kamenček, potem ko ga jaz ščitim na glasovanju za imuniteto."

Pia Filipčič je najprej komentirala odnose na posestvu: "Po hiši se širijo neki pogovori: si z njim, si proti njim, če si z njim, si na tapeti, kar meni deluje zelo bizarno. Jaz se nobenega tukaj ne bojim, tudi jaz bom bila enkrat na tem mestu, bom šla v dvoboj, bom šla domov, se imam kam vrniti, tako da mi je to totalno absurdno." Aleksandra je izjavila, da naj bi to rekla Carmen, ta pa ji je očitala, da laže. Pia je nato oreh namenila Jušu, zato je odločal Igorjev črn oreh. Tekmovalec je svojo odločitev sprejel na podlagi dela in komunikacije, tako je druga dvobojevalka postala Ema. Bila je prepričana, da bo Nušo z lahkoto premagala v moči.

Nuši je hudo zaradi Juša

Nuša je po izboru jokala, a ne zaradi sebe. Hudo ji je bilo zaradi Juša, ki je na glasovanju doživel razočaranje nad nekaterimi sotekmovalci. Prizadeli so ga predvsem glasovi Franca, Dejana in Gregorja, saj so skupaj delali. Zdelo se mu je lepo, da se je postavila na njegovo stran. Nuši pa se je zdelo neumno, da njej in njenim zaveznikom očitajo taktiziranje, hkrati pa to počnejo sami. A se je zvečer osredotočala na svojo drugo zaporedno areno.

Nuši Šebjanič je bilo hudo zaradi Juša Čopa. FOTO: POP TV