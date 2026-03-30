Ema je izločila La Toyo: Legenda Kmetije je padla

'On misli, da sem po župi priplavala'

Vsi tekmovalci so bili v pričakovanju prihoda gospodarice Nade, ki je glavi družin v pismu povabila na travnik. S seboj sta morala prinesti grablje, s katerimi ni bila zadovoljna, saj bi jih morali izdelati iz materiala iz gozda. Nada: "Spet ista pesem. Ne vem, zakaj ne poslušajo." Franc Vozel je zanjo izdelal manjše grablje. Nada: "In kaj je s tem mislil? Da se mi bo prikupil. Aaa, ne bo se mi." Ni bila zadovoljna niti z nepokošenim delom travnika, ki ga je družina Pie Filipčič spregledala. Sama ni spregledala niti nepokošenih šopov trave, nakar se je ujezila, ker jo je Žan učil glede košnje. Nada: "On misli, da sem po župi priplavala. Da sem jaz od včeraj. Jaz že dolga leta kosim travnike, Žan je pa včeraj prijel koso v roke, pa meni pametuje."

Zmaga Žanove družine

Nada si je na koncu ogledala kozarca, ki sta ju morali družini napolniti s semeni. Tokrat je bila zadovoljna: "Lepo." Ponovila je, da pri izdelavi grabelj ne bi smeli uporabiti materiala iz delavnice. Pri senu sta se sicer potrudili obe družini: "Pri obeh pa tudi manjka znanja v košnji." Na koncu se je odločila, da so se bolje odrezali modri. Žan tako ostaja glava družine, ki se seli v hišo. Dobili so 40 cekinov, Piina družina samo 10. Pia: "Odločali so po moje detajli, vsi smo imeli neke pluse, minuse, kot je rekla Nada. Vsi smo se trudili ... Sebe pa definitivno ne vidim kot krivca, edino odgovorna sem, ker sem glava družine."

Franc La Toyi: Ponižuješ kmetice

Žiga Florjan Sedevčič in Dejan Guzej sta se lahko vrnila na posestvo, Ema Dragišić in La Toya Lopez pa sta se morali pripraviti na areno. Pred spopadom se je La Toya sporekla s Francem, ki ga je zmotila njena izjava, češ da je za šov bolj zanimiva od kakšne nezanimive kmetice. Franc: "Ponižuješ kmetice. To ni prav ... One delajo pošteno 24 ur na dan, se trudijo, da zaslužijo." Povedal je, da je lahko La Toyo sram in da naj gre domov.

'Legenda Kmetije je padla'

La Toya je kot druga dvobojevalka izbrala boj Vrv, v katerem sta bili z Emo s pasom pripeti na vrv. Vsaka je imela za seboj obešene tri podkve, ki sta jih morali prenesti v predal. La Toya je bila sprva bolj uspešna in je v svoj predal vrgla prvo podkev. V nadaljevanju je izgubila moč in Ema se je dokopala do treh podkev in jih spravila na varno. Ema: "Zmagala sem, legenda Kmetije je padla." Bila je zelo vesela, da jo je izločila prav sama. La Toya je poudarila, da je med njima velika razlika v letih, v nasprotnem primeru bi jo premagala.

'Jaz bi najraje kar tukaj ostala'