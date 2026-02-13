Ema je odžagala Nušo, Jan je izgubil njeno zaupanje

'Zlata si, Nada!'

Franc Vozel se je po svoji stari navadi najbolj zavzemal za to, da bi bila tedenska naloga opravljena. Pri izgradnji hleva za novi živali sta mu pomagala Gregor Merdaus in Dejan Guzej, ostalih ni bilo na spregled. Franc: "Zavedajo se, da so družina, za mizo, ko jedo, drugače se ne zavedajo." Ko je gospodarica Nada prispela na posestvo, se je Žiga Florjan Sedevčič prijel za glavo, saj je bila hiša v neredu. Franc: "Zdaj je prišla Nada in zdaj so skočili vsi kot ne vem kaj, da bo videla, da delajo, revčki ubogi."

Nada je bila zadovoljna, ker so dokončali kurnik. Zamižala je na eno oko, ko je videla nepobarvano streho. Nada: "Ampak to naj bo izjema." Njivo s krompirjem so po sredini dobro okopali in opleli, okrog so bili površni. S hlevom za novi živali je bila zelo zadovoljna. Nada: "Letos imamo na kmetiji zelo bistre glave." Pohvalila je tudi napredek hlapcev in dekel pri gradnji zemljanke, a se je spraševala, kako jo bodo zasuli, saj niso kopali dovolj globoko. Po razmisleku je naznanila, da družini ne bo odštela nobenega zlatnika, napovedala je prihod živali in nagrade. Franc je bil nasmejan do ušes: "Zlata si, Nada."

'Zdaj sem na vrsti jaz'

Nuša Šebjanič je že drugič zapored čakala na dvoboj, tokrat skupaj z Emo Dragišić. Slednja je bila sprva njena zaveznica, a se je to hitro spremenilo. Nuša: "Še vedno se mi zdi kar najbolj dvolična oseba tukaj na posestvu. Naj bi držala z nami, pa mi je potem že v prvem tednu dala oreh, v drugem tednu mi je dala glas. Dvolična je." Ema: "Nuša je tukaj že imela svojo šanso, zdaj sem na vrsti jaz in čas je, da gre ona domov."

Ema odžaga Nušo

Ema je kot druga dvobojevalka izbrala spretnost, znotraj te kategorije pa dvoboj žaga. Franc ji je pokazal, kako mora žagati. Franc: "Jaz sem bil presenečen. Je rekla, da ni nikoli žagala, ampak čakaj punca, ti žagaš v nulo. Pa to nisem mogel verjeti." A je bila Nuša samozavestna: "Jaz ne bi prišla na kmetijo, če ne bi verjela vase." Hotela se je dokazati in je napovedala borbo. Ema je pokazala še večjo odločenost: "Sem osredotočena, hladna sem kot špricer in mislim, da imam zmago v žepu." Sledil je dvoboj. Tekmovalki sta v sedečem položaju žagali hlode nasprotnice. Obe sta bili izredno borbeni, a je Ema imela sprva preveliko tremo. Po nasvetih s tribune, naj žage ne pritiska, je prevzela vodstvo. Nuša je obsedela najprej na dveh hlodih, nato samo na enem. Preden je Ema odžagala zadnji hlod, je opozorila: "Pazi, Nuša. Padla boš. Oprosti." Po zmagi je bila navdušena: "Končno sem zmagala. Čakam to Kmetijo že pet let in zdaj mi je končno uspelo." Bila je hvaležna Francu in Gregorju, ker sta jo učila žagati.

Nuša se je morala posloviti od družine. Aleksandra April je jokala, žalostna sta bila tudi Juš Čop in Igor Mikič. Igor: "Mislim, da smo v hiši izgubili eno zelo srčno, prijazno, prijetno punco, ki ni imela možnosti, da bi se pokazala. Jaz jo imam zelo rad in ji želim veliko sreče." Tudi Emi je bilo hudo, ker je znova izpadla ženska. Ko se je Nuša poslovila od Juša, je zajokala. Nuša: "Težko mi je Juša pustiti tukaj." Bila je zadovoljna z vsem, kar je pokazala v tekmovanju. "Sem pokazala svoj pravi obraz, ker se nisem predala nobenemu, nisem bila od nikogar lutka," je povedala.

Jan je izgubil Emino zaupanje

Tekmovalci so stekli proti hiši, kjer jih je pričakala polna miza dobrot, a so bile vse jedi brezmesne. Franca in Dina Kurtovića je bolj zanimalo, katere živali so dobili. Dino je vriskal, ko je zagledal eno črno in eno belo lamo. Jan pa je preveril, če je Ema še vedno jezna. Tekmovalka mu je očitala izdajo, povedala je, da med njima ni nič resnega. Ema: "Jaz sem tukaj, da se zabavam, da zabijem čas z njim. Zaupala mu več ne bom najbrž nikoli in osel ne bo šel dvakrat na led."

Ema Dragišić in Jan Zore FOTO: POP TV