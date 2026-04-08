Osamljeni Žan: Prazno se počutim

'Prazno se počutim'

Žan Zore je zjutraj pogrešal pogovore, objemanje in stiskanje z Urško Gros. Povedal je, da je brez nje samotno: "Prazno se počutim." Najtežje mu je bilo, ker se ni mogel posloviti od nje, poleg tega ni vedel, kaj se z njo dogaja. Franc Vozel in Gregor Merdaus sta se strinjala, da je otrok na prvem mestu, Franc pa se je že napovedal na obisk pri Urški doma.

Dejan je glava družine

Žiga Florjan Sedevčič se je tekmovalcem zahvalil, ker so skupaj gradili nepozabne spomine, nato pa razkril: "Glavo družine sem izbral na podlagi častnega in viteškega boja danes v areni." To je bil njegov Joker Dejan Guzej. Žiga: "Naj vas Bog čuva. Amen." Igor Mikič je komentiral: "Mnogim v hiši ni najbolj po godu, da je Dejan postal glava družine, kar se bo videlo v naslednjih dneh."

Zlate podkve za polfinale

Tekmovalce je s svojim prihodom presenetila Natalija Bratkovič, ki je razkrila skrivnost zlatih podkev. Igrale bodo pomembno vlogo pri tem, komu se bo uspelo prebiti v polfinalni teden. Prvo podkev je dobil Dejan, v nadaljevanju tekmovanja bo vsaka glava družine dobila svojo. Natalija je v mošnjičku imela še tri: "Te boste dobili trije srečneži oziroma srečnice, ki jih bo določil žreb." Prvi je bil Igor, ki je bil presrečen: "Končno sem nekaj v življenju zadel, da sem bil izžreban. Še križanke mi v življenju ni uspelo rešiti do konca." Druga je bila Alenka Weiss, ki si je po Igorjevem mnenju med tekmovalkami podkev tudi najbolj zaslužila. Tretja je bila Aleksandra April, vsi skupaj pa bi se morali preseliti v kočo na jasi. Natalija: "Tam boste ostali vse do arene, to pa pomeni, da ste ta teden varni."

Žan takoj izkoristi moč svoje podkve

Ker pa je Žanova zlata podkev imela posebno moč, se je razpletlo malce drugače. Tekmovalec je lahko eni izžrebani osebi odvzel mesto v koči na jasi. Odločil se je, da bo podkvino moč izkoristil še isti dan in je mesto odvzel Aleksandri. Slednja je svojo podkev obdržala, a je morala ostati v hiši in ne bo varna pred areno. V novo domovanje so se tako odpravili Žan, Igor in Alenka, s seboj pa so vzeli eno kozo in tri kokoši. Igor je bil sprva malce razočaran, a mu je njegov novi dom hitro prirasel k srcu.

Dekla Ema razočarana, hlapec Juš se želi dokazati

Dejan je moral izbrati hlapca in deklo in Franc mu je svetoval, naj izbere modro, saj je naslednji teden lahko ogrožen sam. Glava je prikimal, kasneje pa je razkril: "Dokler imam jaz klobuk na glavi, bo po moje." Na koncu je določil tekmovalca, ki ju je predlagal Franc. Hlapec je postal Juš Čop, dekla pa Ema Dragišić. Slednja se je jezila, ker je ves čas v hlevu in je ves čas dvobojevalka. Ema: "Ne vem, zakaj se me vsi tako bojijo, glede na to, da vsi pravijo, da sem tako mlada in naivna." Juš pa se je odločil, da se bo izkazal: "Vsak, ki bo prišel za mano kot hlapec, bo imel zelo visoke standarde za premagati."

Dekla Ema in hlapec Juš FOTO: POP TV

Tedenska naloga, vezana na dvoboj