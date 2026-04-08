Kmetija

Osamljeni Žan: Prazno se počutim

Velenje, 08. 04. 2026 21.03 pred 28 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Su.S.
Dekla Ema in hlapec Juš

Žan Zore je pogrešal pogovore z Urško Gros in njeno bližino. Žiga Florjan Sedevčič je za glavo družine določil Dejana Guzeja, ki je v hlev poslal jezno Emo Dragišić in motiviranega Juša Čopa. Imetniki zlatih podkev, Igor Mikič, Alenka Weiss in Žan Zore, pa so se preselili na drugo kmetijo.

'Prazno se počutim'

Prijavite se v novo sezono šova Kmetija!

Žan Zore je zjutraj pogrešal pogovore, objemanje in stiskanje z Urško Gros. Povedal je, da je brez nje samotno: "Prazno se počutim." Najtežje mu je bilo, ker se ni mogel posloviti od nje, poleg tega ni vedel, kaj se z njo dogaja. Franc Vozel in Gregor Merdaus sta se strinjala, da je otrok na prvem mestu, Franc pa se je že napovedal na obisk pri Urški doma.

Dejan je glava družine

Žiga Florjan Sedevčič se je tekmovalcem zahvalil, ker so skupaj gradili nepozabne spomine, nato pa razkril: "Glavo družine sem izbral na podlagi častnega in viteškega boja danes v areni." To je bil njegov Joker Dejan Guzej. Žiga: "Naj vas Bog čuva. Amen." Igor Mikič je komentiral: "Mnogim v hiši ni najbolj po godu, da je Dejan postal glava družine, kar se bo videlo v naslednjih dneh."

Zlate podkve za polfinale

Tekmovalce je s svojim prihodom presenetila Natalija Bratkovič, ki je razkrila skrivnost zlatih podkev. Igrale bodo pomembno vlogo pri tem, komu se bo uspelo prebiti v polfinalni teden. Prvo podkev je dobil Dejan, v nadaljevanju tekmovanja bo vsaka glava družine dobila svojo. Natalija je v mošnjičku imela še tri: "Te boste dobili trije srečneži oziroma srečnice, ki jih bo določil žreb." Prvi je bil Igor, ki je bil presrečen: "Končno sem nekaj v življenju zadel, da sem bil izžreban. Še križanke mi v življenju ni uspelo rešiti do konca." Druga je bila Alenka Weiss, ki si je po Igorjevem mnenju med tekmovalkami podkev tudi najbolj zaslužila. Tretja je bila Aleksandra April, vsi skupaj pa bi se morali preseliti v kočo na jasi. Natalija: "Tam boste ostali vse do arene, to pa pomeni, da ste ta teden varni."

Žan takoj izkoristi moč svoje podkve

Ker pa je Žanova zlata podkev imela posebno moč, se je razpletlo malce drugače. Tekmovalec je lahko eni izžrebani osebi odvzel mesto v koči na jasi. Odločil se je, da bo podkvino moč izkoristil še isti dan in je mesto odvzel Aleksandri. Slednja je svojo podkev obdržala, a je morala ostati v hiši in ne bo varna pred areno. V novo domovanje so se tako odpravili Žan, Igor in Alenka, s seboj pa so vzeli eno kozo in tri kokoši. Igor je bil sprva malce razočaran, a mu je njegov novi dom hitro prirasel k srcu.

Dekla Ema razočarana, hlapec Juš se želi dokazati

Dejan je moral izbrati hlapca in deklo in Franc mu je svetoval, naj izbere modro, saj je naslednji teden lahko ogrožen sam. Glava je prikimal, kasneje pa je razkril: "Dokler imam jaz klobuk na glavi, bo po moje." Na koncu je določil tekmovalca, ki ju je predlagal Franc. Hlapec je postal Juš Čop, dekla pa Ema Dragišić. Slednja se je jezila, ker je ves čas v hlevu in je ves čas dvobojevalka. Ema: "Ne vem, zakaj se me vsi tako bojijo, glede na to, da vsi pravijo, da sem tako mlada in naivna." Juš pa se je odločil, da se bo izkazal: "Vsak, ki bo prišel za mano kot hlapec, bo imel zelo visoke standarde za premagati."

Dekla Ema in hlapec Juš
Dekla Ema in hlapec Juš
FOTO: POP TV

Tedenska naloga, vezana na dvoboj

Natalija je ta dan prišla še enkrat, z njo pa gospodarica Nada. Natalija: "Od zdaj naprej bodo vaše tedenske naloge izgledale nekoliko drugače." Ta teden bodo morali tekmovalci izdelati 70 gajbic, ki morajo biti stabilne in kompaktne. Izdelati morajo tudi tri močne gare, ki morajo biti čim bolj domiselno narejene, vsaka mora imeti svojo noto. Z njimi se bodo pomerili trije pari, med dirko bo en tekmovalec gare vlekel, drugi bo na njih sedel. Zmagovalni par si bo priboril imuniteto in se bo izognil areni. Hlapec in dekla ne bosta mogla tekmovati in tudi pri izdelavi gar ne smeta pomagati. Tudi trije tekmovalci z zlatimi podkvami ne bodo sedeli križem rok. Sestaviti morajo tri stole, pokositi okoli koče in travo posušiti ter postaviti kopico. Posaditi morajo tudi rože in zanje lepo skrbeti.

Spremljajte Kmetijo od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Natalija bo tekmovalce pustila odprtih ust: Še ena kmetija?

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
4krogci
08. 04. 2026 21.31
Bo pa drugo…tud v temi je vsaka krava crna.
Odgovori
+1
1 0
Drugorazredni Turk
08. 04. 2026 21.30
Ne bi se smel izprazniti.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Spakiral kovčke in svoje tri otroke odpeljal na nepozabno potovanje
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Melani Mekicar: 'Komaj sem čakala, da stopim na oder'
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
Slavni igralec o hčerki: "Ni tako zapleteno, kot se zdi"
zadovoljna
Portal
Urška razkrila, kaj se je zgodilo po šovu, in priznala, da je zaljubljena
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
Paž frizura, ki zavzema družbena omrežja
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
To je Kaja povedala o odnosu z Nušo
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
vizita
Portal
Je nevarno piti vodo, ki stoji en dan? Strokovnjaki razbijajo najpogostejši mit
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Je mogoče več kot tretjino rakov preprečiti?
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
Kako po praznikih prenehati jesti sladko? Nasveti nutricionistke za lažji prehod
cekin
Portal
Prodali hišo in s štirimi otroki živijo na ladji
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Hiša za 1 evro: zakaj se sanje marsikomu spremenijo v finančno past
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
Kako Slovenci znižujejo davke in gradijo premoženje?
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
'Cene goriv bodo nižje, a ne v celoti in ne takoj'
moskisvet
Portal
Umrla cenjena slovenska novinarka in avtorica
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Kdaj je moški libido najvišji ter kako hormonski ritem vpliva na libido in energijo
Vroča fotografija v travi: šestdesetletna zvezdnica uživa v vitaminu D
Vroča fotografija v travi: šestdesetletna zvezdnica uživa v vitaminu D
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
Neverjetno odkritje: na dnu jezera naleteli na bogat arheološki zaklad
dominvrt
Portal
Zatohel vonj v domu: vzroki, trajne rešitve in nasveti za svež zrak
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
April na vrtu: vrtnarski nasveti za setev zelenjave, cvetja in zelišč
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
okusno
Portal
Ajdova kaša: ideje, kako jo pripraviti za zajtrk, kosilo in večerjo
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Kaj skuhati po praznikih? 5 lahkih jedi, ki vam bodo dobro dele
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Hiter, poceni in zelo okusen obrok iz sestavin, ki jih že imate doma
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
voyo
Portal
Kmetija
Komar
Komar
Air
Air
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
