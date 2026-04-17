Ema o Janu: Takoj po koncu oddaje je prišel k meni s kovčkom

V areni si najprej odžagala Nušo Šebjanič, nato si v moči premagala La Toyo Lopez. V tretje ni šlo, Aleksandra April je bila spretnejša. Kam so izpuhtele tvoje mirnost, zbranost in neustrašnost?

Vedno sem veljala za psihično in fizično zelo močno osebo, vendar so me zadnji tedni izjemno izčrpali. Pritiskov preprosto nisem več zmogla prenašati, kar me je pripeljalo do točke popolnega psihičnega izčrpanja. Prav zaradi tega sem na koncu tudi izgubila v areni.

Ema Dragišić FOTO: POP TV

Izjavila si, da o zmagi ne odloča delo, temveč arene. A sotekmovalci so te v areno poslali prav z očitki o nedelu. Ali bi se morala bolj potruditi?

Prepričana sem, da sem na kmetiji prispevala več kot večina deklet, vendar so me kljub temu dojemali kot močno konkurenco. Na primer, Pia je opravila precej manj dela, a ko je na preizkušnji za imuniteto odnehala že po nekaj trenutkih, so jo začeli dojemati kot manjšo grožnjo. Sama sem bila ves čas zelo aktivna, skrbela sem za vsakodnevna opravila, molzla krave, kuhala in celo zmagala v izzivu s testeninami. Zato menim, da količina dela ni bila odločilen dejavnik pri odločitvah.

Mimogrede, kako je s tvojo alergijo na seno, ki se je pojavljala in izginjala?

Moja alergija na seno je bila v otroštvu zelo resna – dvakrat sem bila celo življenjsko ogrožena, zato imam še danes pri sebi Epipen. Zaradi teh izkušenj me je dolga leta spremljal močan strah, in čeprav sem alergijo v puberteti prerastla, je negotovost v meni še vedno ostajala. Prav zato sem še toliko bolj vesela, da sem ta strah premagala. Zelo sem ponosna nase, da sem kljub vsemu uspela toliko časa spati na senu.

Pia Filipčič je tvojo usodo pripisala majavemu zavezništvu. Fantje te namreč niso zaščitili, medtem ko si sama ščitila njih. Bi se strinjala z njo?

S Pio se ne strinjam. V mojih očeh je bila prijateljica in to ostaja še danes. Res pa je, da sem bila že od samega začetka bližje Janu in Jušu, kar drugim očitno ni bilo najbolj po godu.

Ko si se morala posloviti, si neutolažljivo jokala. Kako si se počutila, ko si zapuščala areno?

Odhod iz arene je bil zame eden najtežjih dni v življenju. Solze so mi tekle že takrat in še danes mi privrejo na dan, ko pomislim na tisti trenutek. Zavedala sem se, kako zelo bom pogrešala vse tekmovalce in vse, kar ta kmetija prinaša. Naziva zmagovalke sem si neizmerno želela, zato me je spoznanje, da mi je spolzel iz rok, globoko prizadelo. Čustev preprosto nisem več mogla zadrževati, čeprav se prej med bivanjem na kmetiji nikoli nisem zjokala.

Po eni strani si si želela ostati na posestvu, po drugi strani si si želela k svojim najdražjim. Pred vstopom v šov te je bilo celo strah, da te bodo pozabili. Kakšna je bila vrnitev mednje in v realno življenje?

Najbolj na svetu sem si želela ostati na posestvu, vendar je po 45 dneh lakote, neprespanosti in nenehnih psihičnih pritiskov postalo preprosto pretežko. Vrnitev domov je bila zelo čustvena, vsi so bili izjemno ponosni name, da sem tako dolgo zdržala na kmetiji. Kljub temu pa sem si v trenutku, ko sem izpadla, najbolj na svetu želela vrniti nazaj v tisti hlev k Jušu, saj sva se tam res iskreno zabavala.

Ali te je ob ogledu oddaj kaj presenetilo, najsi bo v pozitivnem ali negativnem smislu?

Ob ogledu oddaj sem bila presenečena, kako zelo preračunljiv in zahrbten je bil Franc ter za kako spretnega igralca se je izkazal.

Jan Zore je povedal, da je bilo slovo od tebe zanj najtežje. Vidva sta se tudi, tako kot njegov brat Žan in Urška Gros, hitro povezala, pa čeprav ga je doma čakalo dekle in otrok. Kaj te je pritegnilo na njem?

Z Janom sva bila čustveno povezana že od prvega dne na kmetiji, čeprav sva to skušala čim bolj skrivati. Pritegnila me je njegova energija, podobnost z mano, pa tudi njegova privlačnost. Glede najinega odnosa na kmetiji ne bi spremenila prav ničesar. Vesela sem, da sva skupaj prešla skozi vse vzpone in padce, saj naju je to le še dodatno okrepilo in pripravilo na življenje zunaj kmetije.

Po koncu snemanja sta zgodbo nadaljevala in postala par. Kako se je odvila vajina ljubezenska zgodba?

Seveda sem se vrnila v poroto, z Janom pa sva kmetijo zapustila skupaj. Takoj po koncu oddaje je prišel k meni s kovčkom in od takrat ostaja ob meni še danes. Šele zunaj kmetije sva zares spoznala, kako močna je najina povezanost in ljubezen. Tudi pritiski medijev naju danes ne morejo omajati.

Zmaga ti je ušla, z denarno nagrado si želela popraviti zobe, del pa nameniti šolanju in družini. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?

Zmaga mi je sicer ušla, vendar mi je najbolj žal predvsem za naziv zmagovalke Kmetije. Denar mi nikoli ni pomenil največ, veliko več mi pomeni osebni dosežek in priznanje. Svojo prihodnost vidim v zelo pozitivni, skoraj 'zlati' luči, saj mi gre trenutno res dobro. Vesela sem tudi priložnosti, ki sem jih dobila, med drugim sponzorstva za popravilo zob, zato prihajam z novim, še lepšim nasmehom. Prihodnosti se iskreno veselim, saj vem, da denar pri tem ni ovira.

Tekmovanje se nadaljuje in razumljivo je, da navijaš za Jana. Kdo pa so po tvojem mnenju njegovi največji konkurenti?

Seveda navijam za Jana. V njem vidim izjemno močnega tekmovalca, saj v življenju še nisem spoznala tako psihično stabilne in vzdržljive osebe. Poleg tega je tudi fizično zelo dobro pripravljen, zato menim, da v tem trenutku nima prave konkurence.

Ema Dragišić in Jan Zore FOTO: osebni arhiv tekmovalke

Odprte so prijave za novo sezono Kmetije. Povedala si, da je bila izkušnja zate čudovita. Zakaj bi priporočila prijavo tudi drugim?