Ema prvemu dvobojevalcu Dinu: Zapomni si, vrni, ampak dvojno

'Meni se bo zmešalo'

Pia Filipčič je bila ta dan slabše volje, to pa zaradi Carmen Osovnikar. Pia: "Carmen je taka močna ženska, ima močna mnenja, ampak si včasih vse malo preveč vzame k srcu. Vsak ima neko svoje mnenje. Jaz sem taka, da če me nekdo ne mara ali karkoli, to sprejmem in grem dalje. Ona je pa potem malo preveč negativno nastrojena, proti temu mnenju gre, kar mi včasih ne odgovarja." Niso ji bila všeč njena pričakovanja, da bi morali vsi glasovati za določeno osebo. Sama je mnenja, da bi moral vsak glasovati po svoji vesti, poleg tega je prišla tekmovati in se ne boji arene. Ko Carmen tudi med delom na vrtu ni odnehala, je Pia obupovala: "Meni se bo zmešalo. Kam sem jaz prišla, Bog mi pomagaj."

'Včeraj niste zaslužili niti zajtrka'

Franc je bil zjutraj zgrožen nad stanjem na posestvu. Ugotavljal je, da za živali ni poskrbljeno. Ker so hlapca in dekli še spali, jih je šel budit. Potožil je, da bo glava družine Ema Dragišić odgovorna za neopravljeno nalogo, saj nima ničesar pod nadzorom. Poleg tega mu je pri delu pomagalo le nekaj tekmovalcev, Jan Zore, Gregor Merdaus in Dejan Guzej, medtem ko Igor Mikič in Juš Čop nista naredila nič. Franc: "Včeraj niste zaslužili niti zajtrka, kaj šele kaj drugega." Urška Gros je ocenila, da Emin izbor hlapcev in dekel ni bil primeren. V hlev bi lahko poslala tri hlapce, saj si Igor in Gregor delita usodo. Tako bi lahko dokončali zemljanko, kar se jim je zdelo nemogoče.

Dino je prvi dvobojevalec

Ker si je Urška priborila imuniteto, je družina prvega dvobojevalca izbirala med Žanom Zoretom, Dinom Kurtovićem in Alenko Weiss. Urška je glasovala za Dina, Alenka prav tako. Dino je glasoval za Žana, ta mu je glas vrnil. Vsi tekmovalci v hiši so glasovali za Dina, ki mu je novico z veseljem sporočila kar Ema: "A veš, kako se temu reče? Zapomni si, vrni, ampak dvojno." Dino: "Pazi se ti."

Dino Kurtović je prvi dvobojevalec. FOTO: POP TV

Igor izzove Žigo

V hiši sta se pred glasovanjem udarila Igor in Žiga Florjan Sedevčič. Igor je povedal, da nekateri tekmovalci nimajo svojega jaza in so labilni. Žiga je nato izjavil: "Ponavadi ljudje vidijo v drugih ljudeh to, kar so sami." Igor: "S tem škratom sem se danes že zapel, zato je nekaj glasen. Je hotel neko tenzijo zganjati. Pri meni to ne gre, jaz porežem roke takoj." Žiga je dal roke na mizo, Igor pa ga je povabil v areno, da bi tam rešila spor. Žiga: "Zmenjeno."

Carmen pridejo do živega Markove kritike

Carmen je omenila, da je v hiši negativna energija, ki jo je Pia pripisala Igorju. Mark je bil mnenja, da je negativna Carmen. Nakar je dodal še, da je ignorantska, da se ne more odmakniti od 16-članske družine in da bi lahko več delala. Carmen je omenila, da ima zdravstvene težave, Mark pa: "Nehaj kaditi, pa ne boš več imela zdravstvenih težav." Natalija Bratkovič je nato opozorila, da so dela na posestvu, predvsem skrb za živali, na prvem mestu, zato bi morali vzpostaviti komunikacijo, taktiziranje pa odložiti na čas, ko je vse ostalo opravljeno.

Žiga želi v areno

Žiga je La Toyo Lopez prosil, naj črni oreh da njemu. Želel je iti v areno, da bi se tam kalil in se pripravil na večje boje v prihodnosti. Svetoval ji je tudi, komu naj da zlat oreh. La Toya: "Vsak dan neke nove informacije, vsak dan nekaj novega. Jaz ne vem niti, kje se me glava zdaj drži."

Žiga Florjan Sedevčič želi dobiti črn oreh, ki ga ima La Toya Lopez. FOTO: POP TV